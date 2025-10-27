Adriana Díaz afronta un nuevo reto en el WTT Champions Montpellier 2025

Luego de su destacada actuación en el Campeonato Panamericano de Tenis de Mesa, la puertorriqueña Adriana Díaz participará en el WTT Champions Montpellier 2025, que se disputará del 28 de octubre al 2 de noviembre en Francia.

Díaz —quien se proclamó campeona individual por sexta ocasión desde 2017 en la cita panamericana celebrada en Rock Hill, Carolina del Sur, además de integrar el equipo femenino que conquistó el oro y sumar un bronce en dobles femeninos— abrirá su participación en Montpellier ante la número seis del mundo y cuarta sembrada, Zhu Yuling, representante de Macao (China).

La utuadeña debutará el jueves a las 10:55 a.m., hora de Puerto Rico.

La competencia forma parte de la serie WTT Champions, que reúne a los mejores jugadores del mundo —tanto en la rama masculina como en la femenina— para competir en la modalidad individual. El torneo reparte una bolsa total de $500,000, con los campeones de cada categoría recibiendo $40,000 y 1,000 puntos para el ranking mundial de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF, por sus siglas en inglés).

PUBLICIDAD