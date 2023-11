Nota del editor: Oprime aquí para visitar nuestro sitio especial con toda la cobertura de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Santiago, Chile- Luego de la derrota ante Estados Unidos en la final del torneo por equipos en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, la tenismesista Adriana Díaz dijo que el cansancio la venció.

El equipo de Puerto Rico apostó por Díaz en la mesa para un partido de sencillos que su equipo necesitaba ganar para evitar el oro de Estados Unidos.

La raqueta número uno de Puerto Rico, la undécima del mundo y campeona del torneo de sencillos no pudo darle el punto a Puerto Rico esta vez.

“He tenido unos días muy estresantes aquí, de sacar muchas energías; he jugado muchos sets. Intenté acabar los partidos lo más pronto posible, pero el cuerpo me decía que estaba muy cansado. Pude sacar el partido con Lily (Zhang), pero con Amy (Wang) me faltó un poquito más”, dijo Díaz.

Puerto Rico se quedó con la plata en la modalidad de equipos luego de perder 3-1 ante Estados Unidos. La única victoria de Puerto Rico en la eliminatoria fue en un juego de sencillos que Díaz ganó viniendo de abajo 2-0 para llevárselo por 3-2.

El dobles de Melanie Díaz y Brianna Burgos cayó 3-0 ante Amy Wang y Rachel Sung. Burgos, por su parte, perdió 3-1 su sencillo ante Sung.

El equipo no pudo revalidar en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 el oro que hace cuatro años ganó en la edición de Lima 2019.

El entrenador de Puerto Rico, Bladimir Díaz, dijo que Adriana también agarró un catarro en días recientes, lo que se sumó al cansancio que acumuló en los sets previos que jugó en sencillos -en donde llegó hasta la final- y las modalidades de dobles mixtos y femenino.

“Jugó más sets que cualquier otra jugadora “, dijo Bladimir.

Pero el entrenador también le dio mérito a Estados Unidos.

“Tengo que decir también que la espina de la derrota va a doler. Pero tengo que darle mucho mérito al equipo de Estados Unidos, que tiene a Zhang y a Wang, que son top 30 en el mundo. Sung también es muy buena. En el papel mi equipo estaba en desventaja y luchó hasta el final. No estoy triste. Pero vamos a luchar para ganarle en los próximos”, comentó Bladimir.

El tenis de mesa femenino de Puerto Rico cerró los Juegos con tres medallas. Ganó oro en sencillos, plata en equipo y bronce en dobles.

Bladimir Díaz dijo que el botín superó las expectativas.

“No tenía, jamás, expectativa de plata en equipo. Apenas pensaba en un bronce y y cogimos una plata. Llevamos desde Veracruz 2014 en el medallero. Llevamos 10 años en el medallero y eso no es cosa fácil”, puso en perspectiva.