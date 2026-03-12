Adriana Díaz avanza a octavos de final en el WTT Champions de Chongqing
La puertorriqueña venció 3-1 a la surcoreana Lee Eun-Hye y ahora enfrentará a la número uno del mundo, la china Sun Yingsha
12 de marzo de 2026 - 4:03 PM
La tenismesista puertorriqueña Adriana Díaz avanzó el jueves a los octavos de final del torneo WTT Champions Chongqing 2026 al imponerse por 3-1 sobre la surcoreana Lee Eun-Hye en la ronda de las mejores 32 del certamen que se celebra en China.
Díaz se llevó el triunfo con parciales de 11-7, 11-5, 9-11 y 11-7 para asegurar su pase a la siguiente fase del evento, que se disputa del 10 al 15 de marzo.
En los octavos de final, la puertorriqueña enfrentará un reto mayor cuando se mida a la número uno del mundo y campeona de las ediciones de 2024 y 2025, la china Sun Yingsha, en un partido programado para este viernes a la 1:20 a.m., hora de Puerto Rico.
La atleta viene de jugar en el Singapore Smash 2026, donde jugó en sencillos y dobles femeninos junto a Brianna Burgos.
