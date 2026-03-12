Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Adriana Díaz avanza a octavos de final en el WTT Champions de Chongqing

La puertorriqueña venció 3-1 a la surcoreana Lee Eun-Hye y ahora enfrentará a la número uno del mundo, la china Sun Yingsha

12 de marzo de 2026 - 4:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Adriana Díaz tiene un partido retante en octavos de final ante la número uno del mundo Sun Yingsha. (Facebook / ITTF Americas)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

La tenismesista puertorriqueña Adriana Díaz avanzó el jueves a los octavos de final del torneo WTT Champions Chongqing 2026 al imponerse por 3-1 sobre la surcoreana Lee Eun-Hye en la ronda de las mejores 32 del certamen que se celebra en China.

Díaz se llevó el triunfo con parciales de 11-7, 11-5, 9-11 y 11-7 para asegurar su pase a la siguiente fase del evento, que se disputa del 10 al 15 de marzo.

En los octavos de final, la puertorriqueña enfrentará un reto mayor cuando se mida a la número uno del mundo y campeona de las ediciones de 2024 y 2025, la china Sun Yingsha, en un partido programado para este viernes a la 1:20 a.m., hora de Puerto Rico.

La atleta viene de jugar en el Singapore Smash 2026, donde jugó en sencillos y dobles femeninos junto a Brianna Burgos.

Tags
Adriana DíazTenis de mesa
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 12 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: