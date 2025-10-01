Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
1 de octubre de 2025
91°ligeramente nublado
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Adriana Díaz culmina su paso por el WTT China Smash 2025

La boricua cayó en dobles y sencillos, y ahora se prepara para el Campeonato Panamericano en Carolina del Sur y el WTT Champions Frankfurt

1 de octubre de 2025 - 2:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Adriana Díaz estará activa en el el WTT Champions Frankfurt 2025. (Suministrada)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

La boricua Adriana Díaz y la francesa Prithika Pavade quedaron eliminadas del torneo de dobles femeninos del WTT China Smash 2025 al caer en los octavos de final ante las rumanas Bernadette Szőcs y Elizabeta Samara, quienes se impusieron en cuatro parciales (3-1).

RELACIONADAS

El encuentro comenzó con dominio de la dupla caribeña-europea, que se llevó el primer set 11-6. Sin embargo, Szőcs y Samara reaccionaron de inmediato y se impusieron en los siguientes tres parciales con marcadores de 11-6, 11-9 y 11-9 para sellar su pase a los cuartos de final.

Con este resultado, la utuadeña finalizó su participación en la competencia, luego de haber estado también en el torneo de sencillos, donde cayó en la primera ronda del cuadro principal por 3-1 ante la japonesa Honoka Hashimoto, número 11 del mundo.

Entre los próximos compromisos de la actual número 21 del mundo está el Campeonato Panamericano de Tenis de Mesa, que se realizará del 12 al 19 de octubre en Rock Hill, Carolina del Sur.

También competirá en el WTT Champions Frankfurt 2025, que se llevará a cabo en Alemania del 4 al 9 de noviembre. Este torneo, con una bolsa de premios de $500,000, forma parte de la categoría Champions del circuito de World Table Tennis, una de las más prestigiosas del calendario, y reúne a los mejores exponentes del tenis de mesa mundial en la recta final de la temporada.

Tags
Adriana DíazTenis de mesa
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 1 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: