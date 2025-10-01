Adriana Díaz culmina su paso por el WTT China Smash 2025

La boricua Adriana Díaz y la francesa Prithika Pavade quedaron eliminadas del torneo de dobles femeninos del WTT China Smash 2025 al caer en los octavos de final ante las rumanas Bernadette Szőcs y Elizabeta Samara, quienes se impusieron en cuatro parciales (3-1).

El encuentro comenzó con dominio de la dupla caribeña-europea, que se llevó el primer set 11-6. Sin embargo, Szőcs y Samara reaccionaron de inmediato y se impusieron en los siguientes tres parciales con marcadores de 11-6, 11-9 y 11-9 para sellar su pase a los cuartos de final.

Con este resultado, la utuadeña finalizó su participación en la competencia, luego de haber estado también en el torneo de sencillos, donde cayó en la primera ronda del cuadro principal por 3-1 ante la japonesa Honoka Hashimoto, número 11 del mundo.

Entre los próximos compromisos de la actual número 21 del mundo está el Campeonato Panamericano de Tenis de Mesa, que se realizará del 12 al 19 de octubre en Rock Hill, Carolina del Sur.