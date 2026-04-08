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Adriana Díaz lidera a Puerto Rico rumbo al Mundial por Equipos de Londres 2026

La utuadeña encabeza la delegación boricua que competirá con dos equipos en las Finales del Campeonato Mundial por Equipos

8 de abril de 2026 - 6:03 PM

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Los equipos nacionales de tenis de mesa consiguieron su participación al Mundial en el Campeonato Panamericano 2025 en Rock Hill, Carolina del Sur. (FPTM)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Puerto Rico estará representado por ocho atletas —cuatro en cada rama— en las Finales del Campeonato Mundial por Equipos de Tenis de Mesa Londres 2026, destacándose la presencia de la estelar Adriana Díaz en el conjunto femenino.

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La competencia está pautada para celebrarse del 28 de abril al 10 de mayo en el OVO Arena Wembley y marcará el centenario del Campeonato Mundial de Tenis de Mesa, que se celebró por primera vez en Londres en 1926.

Díaz estará acompañada por Brianna Burgos, Krystal Meléndez y Edmarie León, mientras que el conjunto masculino estará integrado por Ángel Naranjo, Steven Moreno, Enrique Ríos y Yabdiel Torres.

Las féminas están en el Grupo 14 y se medirán a Ghana el 28 de abril, a Austria el día 30 y a Angola el 1 de mayo. Por su parte, los varones enfrentarán a Brasil el 28 de abril, a Uzbekistán el 29 y a Hungría el 30 como parte de la acción del Grupo 4.

El torneo se disputará en tres fases: una ronda de grupos (Fase 1B), encuentros de siembra para los equipos mejor clasificados (Fase 1A) y una etapa eliminatoria (Fase 2) que definirá a los equipos mundiales.

Al evaluar las posibilidades de los combinados boricuas, el presidente de la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa (FPTM), Iván Santos, señaló que el conjunto femenino tiene mayores probabilidades de avanzar de ronda.

“Con Adriana y el equipo, entendemos que debemos pasar a la segunda ronda”, manifestó Santos. “Austria es un equipito duro, pero con Adriana lo que tenemos que hacer es un punto más y tenemos grandes posibilidades de hasta pasar primero hasta de grupo”,agregó.

En el caso de los varones, señaló que la cosa “está más apretada porque los países a los que nos vamos a medir en la ronda de grupos son Brasil, Hungría y Uzbekistán y son países que nos superan”.

“El equipo masculino es joven, y Brasil y Hungría es sucio difícil”, insistió el directivo, que vio el torneo como un buen entrenamiento de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El dirigente deportivo explicó que, antes de llegar a Londres, el equipo femenino competirá en el Campeonato del Caribe, que se celebra en República Dominicana. Posteriormente, ambos conjuntos partirán hacia Murcia, España, donde los varones verán acción en el Campeonato Iberoamericano.

Honrado con el reconocimiento a Lissette “Kiki” Gaetán Rivera

Por otro lado, Santos se mostró encantado con el reconocimiento que recibirá Lissette “Kiki” Gaetán Rivera, quien será distinguida con el ITTF Merit Award 2026 por sus aportaciones como jugadora y directiva.

“Esto a mí me honra. Es un honor para ella, pero para nosotros también. Kiki fue mi maestra, al igual que Paquito Font, en lo que es la parte administrativa, que es fundamental”, expresó Santos.

Gaetán Rivera fue la primera mujer en el mundo en presidir una federación nacional afiliada a la Federación Internacional de Tenis de Mesa, cuando asumió la dirección de la FPTM en 1977. Además, fue la primera mujer delegada en propiedad ante el Comité Olímpico de Puerto Rico y ocupó posiciones de liderazgo dentro de la Unión Latinoamericana de Tenis de Mesa.

También tuvo una destacada carrera como atleta, al proclamarse campeona nacional en 1973 y figurar durante años entre las principales jugadoras del país.

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Tenis de mesaAdriana DíazFederación Puertorriqueña de Tenis de Mesa
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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