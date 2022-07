La delegación nacional que competirá en el Campeonato Mundial de Atletismo en Oregón tendrá una nueva integrante con la inclusión de la lanzadora de jabalina Coralys Ortiz, a quien la World Athletics invitó a competir luego que surgiera un espacio en su evento.

La información fue confirmada por Luis Dieppa, presidente de la Federación de Atletismo de Puerto Rico (Fapur). El federativo indicó que recibieron la carta hoy, miércoles, en horas de la tarde.

“Recibimos una invitación de World Athletics para reconsiderar la inclusión de ella basado en unos espacios que surgieron. Ya la certificamos”, expresó Dieppa. “Es la atleta número ocho, de una delegación compuesta por siete mujeres y un hombre”, agregó.

Ortiz -junto al saltador Luis Joel Castro y el semifondista Ryan Sánchez- estaba en lista de espera para entrar a la justa mundialista por medio del sistema de rnaking. Sin embargo, el trío había quedado fuera.

En el caso de Ortiz, que ocupaba la posición número 33 de 32 atletas que participarán en ese evento, Dieppa denunció que no había podido clasificar luego que Cuba no diera de baja a Yulenmis Aguilar, quien aunque está clasificada número ocho no fue certificada por ese país.

Ante este escenario, la Fapur había pedido una reconsideración, pero no habían tenido éxito en su reclamo en un principio.

Esta será la primera participación en un Mundial para la plusmarquista nacional. La atleta de 37 años consiguió la marca el 17 de junio pasado en Gurabo con un lanzamiento de 62.31 metros.

Los otros atletas confirmados para la competencia que se celebrará por primera vez en Estados Unidos del 15 al 24 de julio son Jasmine Camacho- Quinn (100 metros con vallas), Ayden Owens (decatlón), Gabby Scott (400 metros), Grace Claxton (400 metros con vallas), Beverly Ramos (maratón), Rachelle de Orbeta (20 kilómetros marcha) y Paola Vázquez (100 metros con vallas).