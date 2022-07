La práctica del evento de decatlón requiere de deportistas que tengan habilidades atléticas variadas que los ayuden a prevalecer en tan exigente evento.

Además de eso, los competidores necesitan tener una mente fuerte que los ayude a cambiar de un evento a otro sin arrastrar resultados que no les sean favorables. En fin, es una lucha de mente y cuerpo, apuntó el decatleta puertorriqueño Ayden Owens Delerme.

“El decatlón es un evento para la mente también. No solo es difícil para tu cuerpo. Tengo que enfocarme en el evento que está frente a mí. Yo empiezo con 100 metros y no pienso en el resto de los eventos”, explicó el deportista de 22 años que viene de competir en su primer Campeonato Mundial el pasado fin de semana en Oregón, Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Owens Delerme quedó en una honrosa cuarta posición con 8,532 puntos y cerró con una victoria en los 1,500 metros con marca personal de 4:13.02 minutos.

Asimismo, estableció una marca nacional en los 400 metros con 45.07 segundos y registró la tercera mejor actuación para un boricua en un Mundial de Atletismo después de los medallistas Javier Culson (plata en 2009 y 2011) y Jasmine Camacho-Quinn (bronce en este Mundial).

El campeón de la NCAA reconoció que el aspecto mental de su deporte es difícil, particularmente cuando las cosas no salen como se planifican. Ese fue su caso en el Mundial en los eventos de disco, salto con pértiga y jabalina, que no son sus fuertes.

“La parte más fuerte del decatlón es el aspecto mental. Moverte de un evento que no salió como planeabas a otro. Por ejemplo, mi participación en el salto con pértiga o la jabalina. Pero pude sobreponerme a esas adversidades y hacer una marca personal en los 1,500 metros y terminar cuarto en el mundo. Mentalmente es agotador. Y emocionalmente es agotador. Realmente es una batalla con tu mente y con tu fuerza interior”, expresó.

Owens Delerme descartó concentrarse en un solo evento, pues por el momento pues está enfocado en el decatlón.

“En verdad no he considerado competir en un solo evento. No es una realidad para mí hacer un solo evento. Quizás en un año en que no tenga una competencia, mi entrenador quiera que haga los 400 con vallas. Y una de mis inspiraciones es Javier Culson, así que quiero hacer cosas y ganar medallas para Puerto Rico. Es posible en el futuro, pero por ahora estoy enfocado solo en el decatlón, porque creo que tengo más posibilidad de ganar y ya soy el cuarto mejor del mundo, así porque no enfocarme en esto”, puntualizó.

Cuestionado porqué se decantó por el decatlón, explicó que todo comenzó gracias a su versatilidad como deportista.

“Cuando era niño y empecé en el deporte era versátil en muchos eventos. Podía hacer todos los eventos, hasta los 1,500 metros, las vallas y los saltos. Mi entrenador en aquel momento me dijo: ‘Hay un evento para ti. Se llama decatlón. Y el resto es historia”.