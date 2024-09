¿Boda grande o pequeña? Jasmine Camacho-Quinn tiene pendiente planificar su gran día

A juzgar por la doble medallista olímpica, este significativo acontecimiento aún no tiene fecha y tampoco sabe si será una ceremonia sencilla o una boda grande.

“No hay fechas fijadas. Y no sé cómo sería. A veces soy simple, como cualquier cosa, y luego, a veces, estoy viendo algo grande”, expresó la ganadora de bronce en los 100 metros con vallas de los Juegos Olímpicos de París 2024.

View this post on Instagram

Camacho-Quinn reiteró que no tenía nada planeado porque no había tiempo para pensarlo.

“No he tenido tiempo para simplemente sentarme, relajarme y pensar en esa parte de mi vida. He estado trabajando. Tal vez dentro de un par de semanas pensaré en algo, pero aún no lo sé”, dijo mientras reía en una entrevista con El Nuevo Día.