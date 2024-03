Brian Toth cae a ronda de repechaje en el Mundial de Surfing, pero sigue con opciones de clasificar a París 2024

“Los pensamientos míos están aquí y allá. No estoy feliz de seguro, pero sabía que iba a ser difícil. Cualquier cosa podía pasar en ese heat. Estaba tratando de esperar una ola para poder hacer mi maniobra, (pero) en realidad estaba difícil para coger algo de eso” , expresó Toth con una breve pausa a El Nuevo Día luego de su ejecución.

“Traté de estar ahí tranquilo, pero no me salía. Así es la naturaleza, no la podemos controlar. Ojalá que ella bregue conmigo mañana (sábado)”, agregó el surfista de 38 años.