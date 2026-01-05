Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Checo Pérez afirma que ser compañero de Max Verstappen es el “peor trabajo” de Fórmula Uno

El piloto mexicano habló sobre la enorme presión y las dificultades de compartir equipo con el tricampeón del mundo

5 de enero de 2026 - 12:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sergio "Checo" Pérez, a la izquierda, junto a Max Verstappen durante su etapa en Red Bull. (Darron Cummings)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Sergio “Checo” Pérez, piloto mexicano de la nueva escudería Cadillac de la Fórmula Uno, afirmó que ser compañero del neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, es el peor trabajo que existe en la categoría principal del automovilismo mundial.

RELACIONADAS

“Estaba en el mejor equipo, pero era una escudería complicada, porque ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula Uno; yo sabía a lo que me enfrentaba, ya que ese proyecto está hecho para Max”, aseveró “Checo” a través de Cracks Podcast, que es conducido por el inversionista Oswaldo Trava.

Pérez entró en detalles de cómo Christian Horner, exdirector de Red Bull, le aclaró la prioridad que la escudería austríaca tenía para Verstappen.

“La primera vez que me siento con Christian me dice: ‘Vamos a correr con dos coches porque tenemos que correr con dos coches, pero este proyecto fue creado para Max, él es nuestro talento’. En Red Bull todo era un problema, si era más rápido que Max era un problema, se creaba un ambiente muy tenso si yo era más rápido”, explicó.

A pesar de estos problemas, en los cuatro años que “Checo” estuvo en Red Bull, obtuvo un segundo lugar en el campeonato de pilotos, un tercer puesto, un par de cuartos lugares y se despidió, en 2024, con un octavo lugar.

El piloto de 35 años también desveló la manera en que perdía el control de su monoplaza cada vez que se mostraba más veloz que el Verstappen.

“En 2023, empiezo a pelear el campeonato con Max. Gana él una carrera, yo otra, él una y yo otra. Estábamos muy parejos. Cuando llegamos a Barcelona de estar peleando un segundo por vuelta ya estaba más lento, o sea, ya no controlaba yo el coche”, subrayó.

Para la temporada 2026 de Fórmula Uno, ‘Checo’ Pérez será uno de los pilotos de la escudería Cadillac, que debutará en el circuito, una experiencia para la que espera aplicar todo lo aprendido con Red Bull.

“Aprendí mucho en Red Bull. Aprendí a valorarme en las circunstancias en las que estaba, a sacarle el mayor provecho posible a todo”, concluyó.

