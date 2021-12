Jayuya - El periodista deportivo de El Nuevo Día y Primera Hora, Fernando Antonio Ribas Reyes, llegó ayer hasta la Escuela Superior Josefina León Zayas en Jayuya para compartir su experiencia con un grupo de estudiantes de undécimo y duodécimo grado, en la cobertura de los eventos deportivos más importantes en la época moderna.

Allí, desde la cancha bajo techo Nelson Ortiz Mercado, Ribas Reyes, cautivó a la joven audiencia al narrar los momentos históricos que le han dado gloria a Puerto Rico a través de sus atletas en diversas disciplinas deportivas, entre estos, cuando la vallista puertorriqueña Jasmine Camacho- Quinn ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

A preguntas de una estudiante interesada en el atletismo, el periodista, cuya familia proviene de Utuado, confesó que “fueron 12 segundos de carrera, pero yo lo que tengo en la mente son dos segundos porque es tan rápido que es impresionante”.

PUBLICIDAD

“Vi varias competencias de atletismo en los Juegos Olímpicos. Siempre es bueno tener de todo un poco, porque lo que usaste de fondo te puede servir en la pista y viceversa. Es un deporte que le llaman el deporte de reyes, a ese nivel de importancia tiene el atletismo”, expuso al contar que también cubrió en varias instancias al vallista ponceño, Javier Culson, “medallista olímpico, medallista mundial, campeón de la Liga Diamante”.

Asimismo, relató cómo se interesó en el deporte pues desde pequeño, era el plato principal en las conversaciones familiares.

“Llevo en el deporte desde los cinco años, siguiendo a mis hermanos que jugaban pelota y mi papá que era el dirigente, mientras mi mamá y mis hermanas freían empanadillas y frituras en el parque. Yo jugaba baloncesto”, dijo el menor de cinco hermanos.

Ribas Reyes cubrió las incidencias de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, incluyendo la conquista de la medalla de oro de Jasmine Camacho-Quinn. (Ramón “Tonito” Zayas)

Ribas Reyes comenzó su labor en el periódico El Nuevo Día en el área de la biblioteca cuando apenas tenía 18 años; un trabajo que consiguió cuando se graduó de cuarto año de escuela superior cuando decidió quedarse en vez de seguir en un crucero en el que se fueron sus compañeros de clase.

“Si me hubiese ido en el crucero, tal vez no hubiese nunca entrado en El Nuevo Día como tuve la oportunidad de entrar. Empecé a trabajar en la biblioteca con José Sánchez, archivando periódicos, fotos, guardando las noticias en ‘index card’ para que los periodistas las tuvieran disponibles. Lo que es ahora la computadora, la noticia se buscaba antes por ‘index card’ y ahí se buscaba la fecha, la página del periódico archivado’, recordó ante una audiencia cautiva.

“Cinco años después me convertí en periodista. Me di cuenta de que tenía la oportunidad de trabajar en el periódico porque como me gustaba el español, me gustaba el deporte, pues me fui a estudiar periodismo y mientras tanto, mantenía el trabajo en El Nuevo Día. Estudiaba y por las tardes iba al archivo y trabajaba, igualmente en verano, navidades, así mantuve contacto con los periodistas y editores”, agregó el egresado de periodismo de la Universidad de Loyola en Nueva Orleans.