Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Con 16 años, Evan Peña regresa al Puerto Rico Open

Será uno de los cuatro golfistas puertorriqueños que participará en el torneo de Río Grande, que se jugará del 5 al 8 de marzo

24 de febrero de 2026 - 3:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Evan Peña debutó en el torneo en 2024, cuando hizo historia al convertirse en el jugador más joven en participar en una edición del Puerto Rico Open. (David Villafañe)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Encabezado por Rafael “Rafa” Campos, el Puerto Rico Open 2026 contará nuevamente con la participación de al menos cuatro golfistas puertorriqueños que buscarán hacer el corte para las rondas finales.

Campos, quien posee tarjeta del PGA Tour, el principal circuito profesional masculino de golf en Estados Unidos, regresa al torneo luego de ausentarse por primera vez en la pasada edición tras recibir una invitación al prestigioso Arnold Palmer Invitational, certamen que coincidió en calendario con la competencia boricua.

El profesional de 37 años buscará su primera victoria en Río Grande durante la competencia que se celebrará del 5 al 8 de marzo en el Grand Reserve Golf Club.

Su mejor resultado fue en la competencia de 2021, cuando se mantuvo en contienda por el título hasta el último hoyo y cerró empatado en el tercer puesto con tarjeta de 272 golpes (-16), junto al estadounidense Grayson Murray.

Chris Nido
Chris Nido (Ramon "Tonito" Zayas)

Otro jugador que repite es Chris Nido, de 26 años, quien ha visto acción en las ediciones de 2017, 2020, 2021, 2023, 2024 y 2025.

De esas participaciones, logró superar el corte en 2024, cuando terminó empatado en la posición 49 con 279 golpes (-9).

Evan Peña, de 16 años, debutó en el torneo en 2024, cuando hizo historia al convertirse en el jugador más joven en participar en una edición del Puerto Rico Open. En esa ocasión, cerró las primeras dos rondas con 148 golpes (+4).

Reinaldo Simoni, de 23 años, cuenta con una participación el año pasado, completando las primeras dos vueltas con 144 golpes.

Esta lista podría ampliarse tras el último torneo clasificatorio, pautado para el 2 de marzo.

Reinaldo Simoni
Reinaldo Simoni (Ramon "Tonito" Zayas)
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle Hernández
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
