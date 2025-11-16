Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
16 de noviembre de 2025
82°lluvia ligera
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Daddy Yankee enciende el Bernabéu y los Dolphins derrotan a Washington en la NFL en Madrid

Una velada de espectáculo y deporte marcó el debut oficial de la liga estadounidense en la capital española

16 de noviembre de 2025 - 3:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ollie Gordon II (31), al centro, celebra un touchdown en el terreno del Santiago Bernabéu. (Bernat Armangue)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Madrid - Jack Jones interceptó a Marcus Mariota en la primera jugada ofensiva del tiempo extra y Riley Patterson pateó un gol de campo de 29 yardas para darle la victoria el domingo 16-13 a los Dolphins de Miami ante los Commanders de Washington en el primer partido de temporada regular de la NFL en España.

RELACIONADAS

Los Commanders (3-8) tuvieron la oportunidad de ganar en el Estadio Santiago Bernabéu, hogar oficial del Real Madrid, con 15 segundos restantes en el tiempo reglamentario, pero el intento de gol de campo de 56 yardas de Matt Gay se desvió a la derecha.

Los Dolphins (4-7) fueron detenidos dos veces en cuarta y gol, incluyendo dentro de los últimos dos minutos después de recuperar el balón en un regreso de despeje fallido por parte de los Commanders.

Fue el séptimo —y último— partido internacional esta temporada, el mayor número en un año para la NFL mientras continúa expandiéndose globalmente.

Daddy Yankee

El partido en Madrid contó con la actuación de Daddy Yankee y el productor argentino Bizarrap durante el medio tiempo frente a una multitud de 78,610 personas en el Bernabéu. Ambos estrenaron la versión en vivo del tema BZRP Music Session 66.

Mariota tuvo que salir cerca del final del tercer cuarto para ser evaluado por una conmoción tras caer de manera incómoda mientras lanzaba el balón fuera de su propia zona de anotación. Finalmente, superó el protocolo de conmociones y pudo regresar.

Tags
NFLMadridReal Madrid
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 16 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: