21 de agosto de 2025
88°bruma
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Disparan contra oficina del entrenador de los Chiefs de Kansas City mientras estaba allí

Las autoridades revelaron que el caso, ocurrido en mayo del año pasado, continua bajo investigación

21 de agosto de 2025 - 3:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El periódico Kansas City Star informó que dos balas más impactaron en las instalaciones donde Andy Reid tiene sus oficinas, una golpeando el tercer piso y otra una unidad de aire acondicionado exterior. (Lindsey Wasson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Kansas City, Missouri— Múltiples balas fueron disparadas contra las instalaciones de práctica de los Chiefs de Kansas City en mayo de 2024 y una impactó la oficina del entrenador Andy Reid cuando éste se encontraba dentro. Aunque nadie resultó herido, las autoridades dijeron el jueves que el caso sigue abierto y bajo investigación.

RELACIONADAS

El diario Kansas City Star, citando múltiples fuentes, informó por primera vez el miércoles por la noche que Reid estaba trabajando solo a principios de mayo de 2024 cuando una bala disparada desde fuera del edificio rompió el vidrio y dejó un agujero en la ventana y las persianas. Se alojó en una pared entre su baño y la puerta de entrada a su oficina. El equipo instaló vidrio a prueba de balas posteriormente.

El Star informó que dos balas más impactaron en las instalaciones, una golpeando el tercer piso y otra una unidad de aire acondicionado exterior. Pocas personas en la organización sabían sobre el incidente, que está siendo investigado como un asalto agravado porque el edificio estaba ocupado en ese momento, dijo la policía de Kansas City en un comunicado emitido el jueves.

Travis Kelce se abraza a su pareja, la artista más popular del mundo Taylor Swift. Travis Kelce, de los Chiefs, besa a Taylor Swift. El también jugador de raíces puertorriqueñas, el liniero ofensivo Jon Feliciano.
1 / 10 | Fotos: Los Chiefs consolidan su dinastía en la NFL tras ganar su tercer Super Bowl en cinco años. Travis Kelce se abraza a su pareja, la artista más popular del mundo Taylor Swift. - John Locher

“Basado en la investigación hasta este punto, no hay indicios de que este fuera un incidente dirigido a alguna persona u organización”, indicó el comunicado de la policía. Agregó que no se han realizado arrestos ni se han presentado cargos en el caso.

El presidente de los Chiefs, Mark Donovan, dijo el jueves que la organización cooperó con las autoridades.

“Luego volvimos y dijimos: ‘OK, aquí es donde nos encontramos. Esta es la situación. Esto es lo que hemos determinado que sucedió. ¿Cuál es el siguiente paso, tanto desde el punto de vista de relaciones públicas como de comunicación?’”, dijo Donovan durante un almuerzo previo al inicio de la temporada. “Tomamos nuestras decisiones y seguimos adelante”.

Donovan señaló que el enfoque de los Chiefs es “mantener seguros a nuestro personal, nuestros fanáticos y a todos los involucrados con nuestra organización”.

“Creo que, en cualquier situación, debemos estar completamente preparados, sin importar a dónde vayamos”, dijo Donovan, cuyos Chiefs abrirán la temporada regular contra los Chargers el 5 de septiembre en Sao Paulo, Brasil. “Estaremos completamente preparados, sin importar a dónde vayamos”.

Las impactantes imágenes tras el tiroteo que dejó un muerto y varios heridos en el festejo de los Chiefs

Las impactantes imágenes tras el tiroteo que dejó un muerto y varios heridos en el festejo de los Chiefs

El equipo de Kansas City celebraba su segundo triunfo consecutivo en el Super Bowl cuando ocurrió la balacera.

El incidente ocurrió unos meses después de que Reid llevó a los Chiefs a repetir el campeonato del Super Bowl y su tercer título en un periodo de cinco años. Ganaron la AFC nuevamente la temporada pasada, perdieron ante Filadelfia.

En su carrera como entrenador, Reid tiene foja de 273-146-1 en 12 temporadas con los Chiefs y 14 con los Eagles. Ocupa el cuarto lugar en la lista de victorias de todos los tiempos de la NFL, detrás de Don Shula, George Halas y Bill Belichick.

