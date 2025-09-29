Opinión
29 de septiembre de 2025
91°bruma
Explicativo
Proporciona el contexto o los antecedentes, definición y detalles de un tema específico.

¿Dónde y cuándo es el Super Bowl LX, con Bad Bunny encabezando el ‘Halftime Show’?

La final de la NFL vuelve a un famoso estadio, que servirá también de sede para la Copa Mundial de la FIFA 2026

29 de septiembre de 2025 - 10:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jugadores de los Eagles celebran con el Trofeo Lombardi. (Doug Benc)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Una década después de albergar el Super Bowl 50, el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, será nuevamente sede del magno evento de la NFL que tendrá en esta ocasión al puertorriqueño Bad Bunny como el artista principal del espectáculo de medio tiempo.

RELACIONADAS

La última vez que dicho estadio, que es el hogar oficial de los 49ers de San Francisco, celebró la final entre ambas ligas fue en 2016, cuando los Broncos de Denver derrotaron 24-10 a los Panthers de Carolina.

Aquello fue el último partido en la carrera del legendario quarterback Peyton Manning, en ese entonces en uniforme de los Broncos.

El Super Bowl LX se llevará a cabo el domingo 8 de febrero de 2026. El Levi’s Stadium será, igualmente, una de las sedes oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La final del año pasado fue el Super Bowl LIX, disputado en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana. Los equipos que llegaron a ese baile de coronación fueron los -en ese momento- bicampeones Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia. Los Eagles prevalecieron con un marcador de 40-22.

El cambio del patrocinio del ‘Halftime Show’ del Super Bowl de Pepsi a Apple ocurrió oficialmente en 2024, cuando Apple Music se convirtió en el patrocinador exclusivo del espectáculo de medio tiempo.

La presentación de Kendrick Lamar arrancó con el actor Samuel L. Jackson como el Tío Sam.Kendrick Lamar actúa durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 59 de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia, el domingo 9 de febrero de 2025, en Nueva Orleans. (Foto AP/Matt Slocum)Kendrick Lamar actúa durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 59 de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia, el domingo 9 de febrero de 2025, en Nueva Orleans. (Foto AP/Matt Slocum)
1 / 13 | FOTOS: Así fue la presentación de Kendrick Lamar en el Super Bowl 2025. La presentación de Kendrick Lamar arrancó con el actor Samuel L. Jackson como el Tío Sam. - Frank Franklin II

Antes de eso, Pepsi había patrocinado el show durante 10 años consecutivos, desde 2013 hasta 2023.

Tags
NFLBad BunnyCalifornia49ers de San Francisco
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
