¿Dónde y cuándo es el Super Bowl LX, con Bad Bunny encabezando el ‘Halftime Show’?
La final de la NFL vuelve a un famoso estadio, que servirá también de sede para la Copa Mundial de la FIFA 2026
29 de septiembre de 2025 - 10:57 AM
Una década después de albergar el Super Bowl 50, el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, será nuevamente sede del magno evento de la NFL que tendrá en esta ocasión al puertorriqueño Bad Bunny como el artista principal del espectáculo de medio tiempo.
La última vez que dicho estadio, que es el hogar oficial de los 49ers de San Francisco, celebró la final entre ambas ligas fue en 2016, cuando los Broncos de Denver derrotaron 24-10 a los Panthers de Carolina.
Aquello fue el último partido en la carrera del legendario quarterback Peyton Manning, en ese entonces en uniforme de los Broncos.
El Super Bowl LX se llevará a cabo el domingo 8 de febrero de 2026. El Levi’s Stadium será, igualmente, una de las sedes oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La final del año pasado fue el Super Bowl LIX, disputado en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana. Los equipos que llegaron a ese baile de coronación fueron los -en ese momento- bicampeones Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia. Los Eagles prevalecieron con un marcador de 40-22.
El cambio del patrocinio del ‘Halftime Show’ del Super Bowl de Pepsi a Apple ocurrió oficialmente en 2024, cuando Apple Music se convirtió en el patrocinador exclusivo del espectáculo de medio tiempo.
Antes de eso, Pepsi había patrocinado el show durante 10 años consecutivos, desde 2013 hasta 2023.
