Leonas se imponen en tres parciales e igualan semifinal contra Caguas

Las Leonas de Ponce devolvieron la derrota de tres parciales a las Criollas de Caguas al ganar el el cuarto partido de la serie semifinal B de la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF).

En el Auditorio Pachín Vicéns, las selváticas igualaron la serie a dos victorias por bando. Los marcadores fueron 25-21, 25-13 y 25-20.

La serie, que hasta ahora ha favorecido a los equipos locales, regresa este viernes al Coliseo Roger Mendoza a partir de las 8:20 p.m.

Ponce había perdido el partido previo tras dejar escapar una ventaja de 18-11 en el primer parcial el pasado martes en el Roger Mendoza para luego ceder ese set y los siguientes dos de forma cómoda. El jueves , el libreto se invirtió: fueron las Criollas quienes no pudieron sostener su ventaja inicial y terminaron cediendo el parcial y los dos siguientes.

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Caguas dominaba el primer set 16-11, llevándose el segundo tiempo técnico, cuando Jenaisya Moore, atacando por la zona cuatro, rompió un triple bloqueo de las Leonas. Tras la pausa, Ponce reaccionó con un avance de 7-2 que culminó con un ataque positivo de Sherridan Atkinson por zona cuatro para empatar el parcial a 18. Hubo otro empate a 19, pero desde ese punto las ponceñas tomaron control definitivo para cerrar el set.

Las Leonas alcanzaron punto de set 24-21 con un triple bloqueo sobre Moore y lo cerraron en la jugada siguiente con un ataque efectivo de Atkinson desde la zona dos hacia la uno de las Criollas.

La ofensiva de las Leonas se repartió entre Sherridan Atkinson (22 puntos), Claire Chaussee (17) y Nataly García (11).

Por Caguas, las mejores anotadoras fueron Genesis Collazo (13), Temi Thoma Ailara (11) y Jenaisya Moore (10).