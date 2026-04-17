Capitanes con el mejor récord del BSN al dejar a Quebradillas en 0-10
Arecibo borró un déficit de 14 puntos para su cuarta victoria consecutiva sobre los alicaídos Piratas
17 de abril de 2026 - 10:39 PM
17 de abril de 2026 - 10:39 PM
Jack McVeigh anotó 21 puntos y Timothy Soares debutó con 18 puntos para los Capitanes de Arecibo remontar y vencer el jueves a los alicaídos Piratas de Quebradillas, 86-84, en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.
Los locales borraron un déficit de 14 unidades en la segunda mitad para lograr su cuarta victoria consecutiva y tener la mejor marca global el Baloncesto Superior Nacional (BSN) con 7-2, líderes de la Conferencia B.
Para Quebradillas, fue su décima derrota consecutiva al volver a coquetear con su primer triunfo en el torneo 2026.
Justin Reyes tuvo 15 puntos, y Derrick Walton coló 13 por los Capitanes.
Por los Piratas, Emmanuel Mudiay lideró con 23 puntos, seguido por 22 de Kendall Munson.
Los Capitanes dominan 3-0 la denominada “guerra del norte”, una rivalidad con tres choques más por jugarse en la fase regular.
En Manatí, los Gigantes de Carolina-Canóvanas lograron su tercera victoria en fila al superar, 95-88, a los Osos.
Los Gigantes juegan para 4-3, cuartos en la Conferencia A.
Jaylen Nowell fue el mejor por Carolina-Canóvanas con 24 puntos. Kristian Doolittle encestó 20 y Tyson Hunter atinó 15.
Por los Osos, con récord de 4-5, Tyquan Rolón registró 21 unidades y Ryan Arcidiacono finalizó con 14.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: