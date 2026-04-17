Capitanes con el mejor récord del BSN al dejar a Quebradillas en 0-10

Jack McVeigh anotó 21 puntos y Timothy Soares debutó con 18 puntos para los Capitanes de Arecibo remontar y vencer el jueves a los alicaídos Piratas de Quebradillas, 86-84, en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.

Los locales borraron un déficit de 14 unidades en la segunda mitad para lograr su cuarta victoria consecutiva y tener la mejor marca global el Baloncesto Superior Nacional (BSN) con 7-2, líderes de la Conferencia B.

Para Quebradillas, fue su décima derrota consecutiva al volver a coquetear con su primer triunfo en el torneo 2026.

Justin Reyes tuvo 15 puntos, y Derrick Walton coló 13 por los Capitanes.

Por los Piratas, Emmanuel Mudiay lideró con 23 puntos, seguido por 22 de Kendall Munson.

Los Capitanes dominan 3-0 la denominada “guerra del norte”, una rivalidad con tres choques más por jugarse en la fase regular.

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En Manatí, los Gigantes de Carolina-Canóvanas lograron su tercera victoria en fila al superar, 95-88, a los Osos.

Los Gigantes juegan para 4-3, cuartos en la Conferencia A.

Jaylen Nowell fue el mejor por Carolina-Canóvanas con 24 puntos. Kristian Doolittle encestó 20 y Tyson Hunter atinó 15.