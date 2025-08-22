El Cura vuelve a demostrar su potencial en un ‘match race’

El potro nativo El Cura volvió a ganar este jueves, ésta vez en prácticamente un match race contra El Beato en una prueba a 1,100 metros en el Hipódromo Camarero.

El potro del A.J.J. Racing está ahora de 2-2 en su trayectoria, con una suma de 12 cuerpos de ventaja en sus dos presentaciones.

Y se dirige en septiembre al primero de dos clásicos para dosañeros en la temporada en el Puerto Rico Futurity, que se corre a 1,200 metros, dijo su entrenador Edwin Texidor, hijo, a El Nuevo Día.

“Ahora vamos a seguir corrido hacia el clásico. Esos son los planes”, agregó sobre el clásico que se llevará a cabo el 21 de septiembre.

El Beato y El Cura salieron parejos de la gatera e inmediatamente se fueron en un duelo, El Beato por dentro y El Cura a su exterior, con sus rivales Adonai V. y Pintor rezagados.

“El Beato es un caballo peligroso. Era un match y había que salir a correr junto a él. Se tomó esa decisión”, reveló Texidor, hijo, sobre el plan con su jinete Nicky Figueroa. Entraron y terminaron la curva parejos, en las mismas posiciones.

El Cura comenzó a dominar a la altura de la recta final y El Beato no respondió, alejándose el eventual ganador con facilidad y sin el estímulo de su jinete. Cruzó la llegada con cuatro cuerpos de ventaja.

El Beato llegó segundo con Adonai V. ganando terreno según la distancia.

La victoria agradó a Texidor, hijo, porque El Cura le demostró que puede ganar corriendo al frente, como lo hizo con El Beato, o por detrás del paso, como lo hizo en su primer triunfo, en el que hizo un excelente 58 segundos para los 1,000 metros.

“Como ganó hoy (jueves) no es su mejor estilo, a mí entender”, sostuvo. “Para mí, su estilo es rematando por fuera. Pero nos hizo entender que también tiene ese estilo, que es versátil”.

Registró 1:06.37 para los 1,100 metros, que es bueno, pero que en cierta manera defrauda las expectativas luego de 58 segundos en el tiro a 1,000 metros.

Texidor, hijo, señaló que “no es malo” el tiempo considerando que pasaron el primer cuarto de milla en un veloz 23.02 segundos y entendiendo que este jueves la pista no estaba tan rápida, como en la primera presentación de El Cura.