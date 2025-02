Bayamón. Hasta que llegó el Goalball a la 501 del Complejo Correcional de este municipio este año, el preso no vidente Jorge Meléndez Padilla estaba en parte confinado a escuchar a los demás presos sobre sus ejecuciones en los deportes que practican en la cárcel, privado de jugar éstos, como hacía en su juventud.

“Se ha hecho difícil porque no nací así. Veía hasta los otros días. Conozco todo (a mi alrededor). Y al perder la vista lo único que hacía era sentarme y escuchar a los demás porque no me puedo recrear en nada, ni ver televisión”, dijo Meléndez Padilla.