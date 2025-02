MLB abrió la investigación el pasado febrero cuando se le alertó por la casa de apuestas, y Hoberg no arbitró la temporada pasada. Aunque MLB indicó que la investigación no descubrió evidencia de que Hoberg apostó personalmente en el béisbol o manipulara juegos, el vicepresidente de operaciones de campo de MLB, Michael Hill, recomendó el 24 de mayo que Hoberg fuera despedido.

Hoberg levanta las manos

“Dicho esto, para ser claro, nunca he apostado ni apostaría en el béisbol de ninguna manera, forma o figura. Nunca he proporcionado, ni proporcionaría, información a nadie con el propósito de apostar en el béisbol. Mantener la integridad del juego siempre ha sido de suma importancia para mí. Me disculpo con las Grandes Ligas y toda la comunidad del béisbol por mis errores. Me comprometo a aprender de ellos y a ser una mejor versión de mí mismo en el futuro”, añadió.