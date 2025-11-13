Opinión
13 de noviembre de 2025
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El puertorriqueño Max Torres revalida su grandeza con una plata mundial en el SUP Surf

El atleta de Isabela quedó subcampeón en El Salvador tras una final de alto nivel dominada por el brasileño Luiz Diniz

13 de noviembre de 2025 - 12:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Max Torres mostró solidez durante todas las rondas del evento. (ISA / Pablo Franco)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

El surfer puertorriqueño Max Torres conquistó este jueves la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Stand Up Paddle de la Federación Internacional de Surfing (ISA, por sus siglas en inglés), que se celebra en la playa El Sunzal, en El Salvador.

Torres, campeón defensor tras haber ganado el título mundial en 2023 en Francia, acumuló 11.80 puntos en la final de la modalidad de SUP Surf.

El oro fue para el cuatro veces monarca mundial, el brasileño Luiz Diniz, con 14.26 puntos. El japonés Kapono Fukuda se quedó con el bronce (10.67), mientras que el peruano Tamil Martino finalizó cuarto con 10.10.

Torres, natural de Isabela, mostró solidez durante todas las rondas del evento. Ganó su serie inicial y luego avanzó con segundos lugares en las tres rondas siguientes, así como en la semifinal.

Los otros dos competidores puertorriqueños, Dave de Armas y Nimsay García, no avanzaron a la final.

La delegación nacional está compuesta por nueve atletas en total, incluida la recién coronada triple campeona del International Canoe Federation Stand Up Paddling World Championships, Mariecarmen Rivera.

ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
