El puertorriqueño Max Torres revalida su grandeza con una plata mundial en el SUP Surf

El surfer puertorriqueño Max Torres conquistó este jueves la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Stand Up Paddle de la Federación Internacional de Surfing (ISA, por sus siglas en inglés), que se celebra en la playa El Sunzal, en El Salvador.

Torres, campeón defensor tras haber ganado el título mundial en 2023 en Francia, acumuló 11.80 puntos en la final de la modalidad de SUP Surf.

El oro fue para el cuatro veces monarca mundial, el brasileño Luiz Diniz, con 14.26 puntos. El japonés Kapono Fukuda se quedó con el bronce (10.67), mientras que el peruano Tamil Martino finalizó cuarto con 10.10.

Torres, natural de Isabela, mostró solidez durante todas las rondas del evento. Ganó su serie inicial y luego avanzó con segundos lugares en las tres rondas siguientes, así como en la semifinal.

Los otros dos competidores puertorriqueños, Dave de Armas y Nimsay García, no avanzaron a la final.