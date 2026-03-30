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El Super Bowl regresará a Las Vegas en 2029

La NFL otorgó nuevamente la sede a la ciudad tras el éxito del evento celebrado en 2024

30 de marzo de 2026 - 6:54 PM

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Un integrante de los Seahawks de Seattle celebra con el Trofeo Lombardi después de derrotar a los Patriots de Nueva Inglaterra en el Super Bowl 60. (Brynn Anderson)
Por Mark Anderson / The Associated Press

Las Vegas - El Super Bowl regresará a Las Vegas en 2029 por segunda vez después de que los propietarios de la NFL votaran el lunes para otorgarle el gran partido a la capital del juego y el entretenimiento del país.

Que Las Vegas recibiera la sede del Super Bowl después de que Kansas City derrotara a San Francisco 25-22 en tiempo extra en febrero de 2024 parecía cuestión de tiempo.

El comisionado Roger Goodell prácticamente dio su visto bueno a esa posibilidad después del primer Super Bowl en una ciudad que la liga evitó durante mucho tiempo por preocupaciones sobre las apuestas deportivas legalizadas.

“Estamos entusiasmados de llevar el Super Bowl de vuelta a Las Vegas y ofrecerles a nuestros aficionados otra experiencia increíble en uno de los mejores destinos deportivos y de entretenimiento de Estados Unidos”, afirmó Goodell en un comunicado.

“El Super Bowl LVIII demostró la magnitud, la energía y la hospitalidad que la ciudad aporta a los eventos globales, y esperamos trabajar junto con la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, los Raiders y la comunidad para ofrecer una experiencia aún mayor en esta ocasión”, añadió.

El entrenador en jefe de los Seahawks, Mike MacDonald, se refleja en el trofeo Lombardi tras la victoria sobre los Patriots.El mariscal de campo de los Seahawks Sam Darnold celebra tras la victoria sobre los Patriots.Los jugadores de los Patriots se agrupan alrededor del mariscal de campo Drake Maye (10) durante los calentamientos antes del partido contra los Seahawks.
1 / 20 | Los Seahawks se proclaman campeones del Super Bowl 60. El entrenador en jefe de los Seahawks, Mike MacDonald, se refleja en el trofeo Lombardi tras la victoria sobre los Patriots. - Matt Slocum

El Super Bowl del próximo año se jugará en California por segundo año consecutivo, cuando Inglewood sea la sede. Santa Clara fue el escenario del partido de este año, en el que Seattle venció 29-13 a Nueva Inglaterra.

Atlanta será la sede del partido de 2028.

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Super BowlNFLLas Vegas
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