Los jinetes puertorriqueños Javier Santiago y David Rosario arrojaron positivo al coronavirus y se mantendrán alejados de la pista por un tiempo indefinido.

Santiago, uno de los principales jinetes activos en el Hipódromo Camarero, sintió síntomas de resfriado en el fin de semana, informó el medio especializado “The Gondol”. Mientras, Rosario se enteró este lunes en la tarde cuando recibió el resultado de una prueba que se realizó el viernes junto a otros colegas a instancias de la Asociación de Jinetes.

Rosario también hizo el anuncio en las redes sociales.

El jinete David Rosario 🇵🇷 informa a través de sus redes sociales que arrojó resultado positivo a la prueba del COVID-19. ¡Pronta recuperación para ti, David! Posted by La Escuelita Hípica on Monday, July 27, 2020

A un tercer jinete, Erick Ramírez, no se le permitió la entrada al Hipódromo Camarero porque no se hizo la prueba el viernes, informó la gerente de la empresa operadora del hipódromo, María C. Mari, a El Nuevo Día.

Según contó a The Gondol, Santiago se hizo la prueba serológica, a la cual salió negativo. El viernes se realizó la molecular, en la que arrojó un resultado positivo. El jinete - agregó la publicación- también dio positivo a la prueba de micoplasma.

Este caso es el más reciente en una serie de presuntos contagios de COVID-19 en Camarero. De hecho, el martes pasado el presidente de la Confederación de Jinetes Puertorriqueños, Axel Vizcarra, solicitó por escrito la paralización de las carreras como respuesta a informes sobre el fallecimiento de un empleado de la empresa y de otros cuatro supuestos contagios con COVID-19.

Las carreras han continuado, y Mari declaró que la tanda de este lunes no ha sido cancelada, pues cuentan con el mínimo de jinetes para continuar con el programa. Los jinetes que entraron al hipódromo recibieron sus resultados negativos esta tarde.

Mari reconoció que se enteraron del positivo de Santiago a través de la mencionada publicación y puntualizó que esta mañana realizaron el proceso de desinfección en el hipódromo y que luego de conocerse del positivo de Santiago, volvieron a desinfectar.