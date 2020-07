El presidente de la Confederación de Jinetes Puertorriqueños y representante legal de estos, el licenciado Axel Vizcarra, solicitó por escrito este martes la paralización de las carreras en el Hipódromo Camarero, como respuesta a informes sobre el fallecimiento de un empleado de la empresa y de otros cuatro supuestos contagios con COVID-19.

Vizcarra le cursó una misiva esta mañana al director ejecutivo de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, el licenciado José Maymó Azize, haciendo dicha solicitud y exponiendo de paso lo que a su juicio han sido gestiones infructuosas que buscan garantizar la seguridad de los diferentes componentes de la hípica.

Vizcarra denunció que la empresa operadora de Camarero bajó la guardia luego de implementar medidas de seguridad satisfactorias cuando se reanudaron las carreras el pasado 5 de junio, luego de dos meses y medio de paralización por la cuarentena asociada al coronavirus. Entre los señalamientos, está que no se han vuelto a realizar pruebas para detectar el COVID-19.

“El alarmante aumento de casos positivos y de propagación de COVID reportados en estos días han llevado a que la gobernadora (Wanda Vázquez Garced) detenga la reapertura de algunos comercios e implemente medidas restrictivas nuevamente sobre algunos ya abiertos. Lamentablemente, se nos ha informado sobre varios empleados de área de cuadras que han acudido a trabajar al hipódromo mientras tienen síntomas asociados con el virus. Así también, durante el día de ayer (lunes) nos enteramos sobre un empleado del área de circuito cerrado de Camarero que se ha informado falleció por el COVID, y que llevaba varios días acudiendo al trabajo enfermo”, le expone en su carta Vizcarra al director ejecutivo de la Comisión de Juegos.

“Este empleado laboraba en el edificio principal, lo que significa que con toda probabilidad se ha contaminado el sistema de aire acondicionado central del edificio, y se ha expuesto al virus a los jinetes y todas las personas que han estado en el edificio durante los pasados día”.

Vizcarra aclaró que la información que tiene es que los cuatro contagiados con el coronavirus son empleados de la construcción que laboran para la compañía que está realizando las labores de reparación en el hipódromo en Canóvanas.

Por otro lado, El Nuevo Día consultó con el jinete líder de victorias de por vida en Camarero, Juan Carlos Díaz, quien se mostró sorprendido pues dijo que no había escuchado ni siquiera rumores respecto a los contagios. No obstante, Díaz sí dijo que desde principios de junio, previo a la reanudación de las carreras, Camarero no ha vuelto a realizar pruebas.

“El viernes van a hacerlas de nuevo”, dijo el veterano jinete, quien agregó que las pruebas solo se han realizado una vez hasta el momento, “pero nosotros en verdad nos cuidamos y en el jockey room hay un protocolo bueno”.

La ausencia de pruebas posterior a la reanudación de la actividad en el hipódromo contratasta con lo que había expresado a este diario el presidente de la junta directiva de Camarero, Ervin Rodríguez, quien un mes antes de la reanudación de las carreras, dijo el 4 de mayo que se realizarían pruebas todos los miércoles.

Esa fue la promesa que se hizo al cuerpo asesor económico de la gobernadora en busca de que el estado aprobara la reanudación de la actividad hípica en el país. En aquel momento Rodríguez señaló que se estaban haciendo gestiones para conseguir un laboratorio local para que se hiciera cargo del proceso de pruebas.

Pero ya cerca de la reapertura de Camarero, Rodríguez pareció dar marcha atrás y a finales de mayo al conversar otra vez con El Nuevo Día, no aseguró que las pruebas se realizarían todas las semanas.

“Nosotros tuvimos que hacer las gestiones para podernos hacer las pruebas nosotros, porque ni la empresa ni los dueños (de ejemplares) nos hicieron ningún acercamiento. Ningún sector se ha preocupado en ir a hacérnoslas”, dijo por su parte el jinete Javier Santiago, quien aclaró que las únicas pruebas que se realizaron los jinetes, el 2 de junio, se lograron por gestión de la Asociación de Jinetes, al igual que ocurrirá con las de este próximo viernes.

Vizcarra indicó que de no haber respuesta de la Comisión de Juegos convocarán a una asamblea de los jinetes para tomar una decisión, y no descartan negarse a montar cuando se reanuden las carreras este viernes.

Reacciona Camarero

De otra parte, la vicepresidenta de proyectos del Hipódromo Camarero, María Cristina Mari, aseguró que el empleado fallecido víctima de Covid-19 no se había presentado a trabajar por las últimas dos semana. Esto, sumado al hecho de que este pasado lunes la empresa le realizó pruebas a sus más de 130 empleados, arrojando todos negativo, les da cierta seguridad.

“Esa persona llevaba laborando en el área técnica como master control hace 31 años. Una persona relativamente joven. Acababa de cumplir 51 años. Él trabajaba en un cuarto aislado porque era el master control y no estaba en contacto con nadie más. Se fue enfermo hace dos semanas. Cuando se va enfermo él mismo se hizo las pruebas y aparentemente salió negativo. Tenía síntomas como de una influenza. Notificó eso a su supervisor y se fue”, relató Mari.

“Sí se le había hecho la prueba cuando hicimos el rastreo nosotros, que le hicimos a todos los empleados”, agregó Mari sobre las pruebas realizadas antes de la reanudación de las carreras días antes del 5 de junio. “Él había estado negativo para ese momento, como todos los empleados que empezaron a trabajar. El sábado pasado recibimos una llamada de su supervisor de que había sido hospitalizado”.

La desinfección periódica de las áreas en el hipódromo, el uso de desinfectante de mano y de mascarillas, le hace sentir a la vicepresidente de proyecto seguridad de que se están cumpliendo con los protocolos y no vislumbra que se tengan que detener las carreras.