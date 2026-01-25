Opinión
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Eloy Benítez vuela en Boston y sella su boleto al Mundial de pista corta

Además, el fondista Arnaldo Martínez estableció de manera extraoficial una nueva marca nacional en el medio maratón

25 de enero de 2026 - 12:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El boricua Eloy Benítez, a la derecha, corrió 6.56 segundos y finalizó segundo en la prueba de los 60 metros del New Balance Grand Prix. (Eugene Hoshiko)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El velocista Eloy Benítez registró 6.56 segundos en la prueba de 60 metros durante el New Balance Grand Prix, celebrado en Boston, y con ese tiempo clasificó de manera directa al Mundial de pista corta, informó la Federación de Atletismo de Puerto Rico (Fapur).

Mientras tanto, el fondista Arnaldo Martínez estableció de manera extraoficial una nueva marca nacional en el medio maratón durante una competencia celebrada la madrugada del domingo en Osaka, Japón, añadió el ente federativo.

Benítez superó la marca mínima requerida para el Mundial, que es de 6.59 segundos, al detener el cronómetro en 6.56 en Boston. Ese registro le bastó para ocupar el segundo lugar en la prueba, solo por detrás del jamaiquino y medallista mundial Ackeem Blake, quien ganó con 6.53 segundos.

El velocista puertorriqueño fue finalista en el pasado Mundial de pista corta, aunque no logró completar la prueba en esa ocasión.

El Mundial de pista corta 2026 se celebrará del 20 al 22 de marzo en Polonia. El tiempo de 6.56 segundos conseguido por Benítez es actualmente la undécima mejor marca de la temporada 2026. Su mejor registro personal —que también es récord nacional— es de 6.49 segundos.

Por su parte, Martínez completó el medio maratón de Osaka con tiempo de 1:02:27 horas, mejorando su anterior marca de 1:02:39, establecida en Argentina en 2024, la cual es el récord nacional vigente.

La Fapur indicó que el tiempo de 1:02:27 aún no ha sido certificado oficialmente como nueva marca nacional, ya que la entidad se encuentra en el proceso de verificar todos los datos de la competencia, celebrada en horario asiático.

Martínez finalizó empatado en la posición 30 con su registro de 1:02:27.

ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
