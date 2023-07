Nota del editor: Oprime aquí para visitar nuestro sitio especial de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde encontrarás la cobertura de nuestros periodistas en San Salvador.

San Salvador. Los fondistas boricuas en el medio maratón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 tuvieron una mañana dura con la ruta, y en los próximos tres días soltarán músculos para oficializar su participación en los 10,000 metros en pista.

Beverly Ramos tuvo el mejor desempeño entre los tres boricuas con un quinto lugar, pero estuvo lejos de las medallas. Hizo 1:19:17 y el tiempo de bronce fue 1:15:19, de la colombiana Angie Orjuela. La medalla de oro fue para la venezolana Joselyn Brea (1:15:04) y la plata de la mexicana Margarita Hernández (1:15:10).

La abanderada de Puerto Rico dijo que la ruta no le fue favorable y que, como resultado “le di a la pared”, que es un término que usan los fondistas cuando ya no tienen estamina para ganar.

PUBLICIDAD

“Esperaba más”, dijo Ramos en el plano personal.

“Me sorprendió un poco la dificultad del recorrido. Fue mucho más de subida y bajada de los que yo esperaba. Estuve ahí ahí hasta el kilómetro 13 y le di a la pared. Me quedé sin poder ir al ritmo”, resumió.

La ruta fue un circuito de tres vueltas en la avenida Los Héroes, una de las principales de San Salvador. Una mitad del circuito era subida y la otra bajada. El recorrido no tenía áreas planas.

Los otros dos boricuas, Paola Ramos y Arnaldo Martínez, finalizaron en octava y séptima posición en sus respectivas ramas. Los dos atletas dijeron que batallaron con la ruta para terminarla al menos. Para ambos fue la primera carrera pedestre en Juegos.

Paola Ramos hizo tiempo de 1:24.47. En la rama masculina, Martínez paró el reloj en 1:10:28. El oro fue del guatemalteco Alberto González (1:03:50), quien fue seguido del colombiano José González (1:04:23) y el mexicano Juan Barrios (1:05:13).

“Salimos a ritmo de carrera, pero, cuando ya no iba a ritmo, seguí y seguí, dándolo todo porque no me iba a parar”, dijo Martínez.

Dos atletas no completaron la ruta entre los 20 participantes en ambas ramas.

“La ruta fue retante y salimos con el bonche. Aguantamos lo más posible. Pero el cuerpo no me respondió como quería. Son cosas que pasan en estas carreras”, dijo, por su parte, Paola Ramos.

Los tres fondistas están inscritos para correr en la pista el evento de 10,000 metros de atletismo en los Juegos. Esa prueba está programada para el jueves en la rama femenina y el viernes en la masculina.

PUBLICIDAD

Desde este domingo al día del 10,000 metros, a los atletas les espera una etapa de deliberación física, mayormente. Los atletas regresarán a la carretera en esos días a correr para tener las sensaciones que le dirán si tienen piernas para correr los 10,000 metros.

“Ahora a recuperar de aquí (domingo) al jueves. El jueves tengo otra oportunidad. Voy día a día a ver cómo el cuerpo me responde”, culminó Beverly Ramos.

De Orbeta cuarta en la marcha

También en la mañana de este domingo, la marchista Rachelle de Orbeta compitió en los 20 kilómetros de su modalidad y también sufrió de la ruta, que fue la misma utilizada por el medio maratón. La boricua acabó llegando en el cuarto lugar con tiempo de 1:37.08 y a minuto y 25 segundos del bronce.

La medalla de oro fue para la mexicana Alejandra Ortega (1:35:43). El podio fue completado por las guatemaltecas María Peinado (1:35:49) y Maritza Poncio (1:36:25)

/

¿Cuántas medallas suma Puerto Rico? Mira aquí el medallero de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe.