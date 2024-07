“Estamos frustradas”: la Selección Nacional de sóftbol femenino no cumplió con las expectativas en la Copa del Mundo

Para la segunda etapa, las boricuas derrotaron 8-6 a las locales y volvieron a caer ante las chinas 4-1 para terminar en la sexta posición. No era el resultado esperado para Puerto Rico, el segundo mejor programa de sóftbol femenino del mundo.

“Todavía estamos caminando con mil signos de preguntas en nuestra cabeza, tratando de entender las razones por las que no pudimos rendir. Siento que nunca llegó el batazo oportuno, es la mejor manera que lo puedo explicar. Tuvimos las corredoras en base, estábamos en las situaciones correctas, pero nunca llegó el batazo”, prosiguió Claudio.

View this post on Instagram

Cansancio acumulado

“Aunque ya veníamos practicando en Barcelona, que no estaba ni cerca de estar igual de caliente que allá en Italia. No lo estoy usando de excusa. No estábamos preparadas para ese tipo de clima. Todos los ocho equipos también tuvieron que jugar bajo el mismo calor, pero rindieron mejor que nosotras”.