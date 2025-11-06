Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
6 de noviembre de 2025
86°lluvia ligera
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Obituario
Informa sobre un fallecimiento y ofrece un relato de la vida de la persona, incluidos sus logros, cualquier controversia y los recuerdos de las personas que le conocieron.

Fallece a los 24 años Marshawn Kneeland, jugador de los Cowboys

El liniero defensivo, en su segunda temporada en la NFL, murió pocos días después de anotar un touchdown con Dallas

6 de noviembre de 2025 - 11:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El defensive end Marshawn Kneeland (94) fue seleccionado en la segunda ronda del draft de 2024. (Richard Rodríguez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El liniero defensivo de los Cowboys de Dallas, Marshawn Kneeland, exjugador destacado de Western Michigan y en su segunda temporada en la NFL, falleció en la noche del miércoles. Tenía 24 años.

RELACIONADAS

Los Cowboys no dieron detalles sobre su muerte, y su agente, Jonathan Perzley, pidió privacidad.

Kneeland murió apenas unos días después de recuperar un despeje bloqueado en la zona de anotación para un touchdown durante la derrota de los Cowboys por 27-17 ante Arizona el lunes por la noche.

Fue seleccionado en la segunda ronda del draft de 2024. Su temporada de novato había comenzado con grandes expectativas antes de quedar fuera durante cinco partidos por una lesión en la rodilla.

Kneeland consiguió su primera captura de carrera en el partido inaugural de esta temporada contra Filadelfia. Había jugado en siete de los nueve partidos de este año.

Tags
NFLCowboys de DallasMuertes
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 6 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: