Fallece a los 24 años Marshawn Kneeland, jugador de los Cowboys

El liniero defensivo de los Cowboys de Dallas, Marshawn Kneeland, exjugador destacado de Western Michigan y en su segunda temporada en la NFL, falleció en la noche del miércoles. Tenía 24 años.

Los Cowboys no dieron detalles sobre su muerte, y su agente, Jonathan Perzley, pidió privacidad.

Kneeland murió apenas unos días después de recuperar un despeje bloqueado en la zona de anotación para un touchdown durante la derrota de los Cowboys por 27-17 ante Arizona el lunes por la noche.

Fue seleccionado en la segunda ronda del draft de 2024. Su temporada de novato había comenzado con grandes expectativas antes de quedar fuera durante cinco partidos por una lesión en la rodilla.