Fallece a los 24 años Marshawn Kneeland, jugador de los Cowboys
El liniero defensivo, en su segunda temporada en la NFL, murió pocos días después de anotar un touchdown con Dallas
6 de noviembre de 2025 - 11:54 AM
6 de noviembre de 2025 - 11:54 AM
El liniero defensivo de los Cowboys de Dallas, Marshawn Kneeland, exjugador destacado de Western Michigan y en su segunda temporada en la NFL, falleció en la noche del miércoles. Tenía 24 años.
Los Cowboys no dieron detalles sobre su muerte, y su agente, Jonathan Perzley, pidió privacidad.
Kneeland murió apenas unos días después de recuperar un despeje bloqueado en la zona de anotación para un touchdown durante la derrota de los Cowboys por 27-17 ante Arizona el lunes por la noche.
Fue seleccionado en la segunda ronda del draft de 2024. Su temporada de novato había comenzado con grandes expectativas antes de quedar fuera durante cinco partidos por una lesión en la rodilla.
November 6, 2025
Kneeland consiguió su primera captura de carrera en el partido inaugural de esta temporada contra Filadelfia. Había jugado en siete de los nueve partidos de este año.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: