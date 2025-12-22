¡Gracias, Wesley Vázquez! Se retira una de las figuras del atletismo puertorriqueño

El semifondista puertorriqueño Wesley Vázquez anunció este lunes su retiro como profesional tras varios años batallando con múltiples lesiones, que le impidieron mantener la continuidad competitiva al más alto nivel y lo llevaron a priorizar su “salud física y mental”.

El corredor con experiencia olímpica hizo el anuncio a través de un video compartido en sus redes sociales.

“Con el corazón lleno de emociones encontradas, hoy se me hace difícil tomar una de las decisiones más importantes de mi vida: anunciar mi retiro como atleta profesional“, dijo Vázquez.

“Han sido muchos años de esfuerzo, de buscar el máximo rendimiento y de perseguir el sueño de una medalla olímpica. A pesar de las lesiones que marcaron mi trayectoria, logré mantenerme entre los mejores del mundo”, agregó.

El orocoveño de 31 años llegó a ser el séptimo mejor clasificado del mundo en 2012 en la categoría Sub-20 de los 800 metros con registro de 1:45.29, según World Athletics. También número ocho mundial un año antes en Sub-18 con tiempo de 1:47.38.

Vázquez no compitía desde junio de 2022, cuando participó en tres carreras.

Su último evento en los 800 metros fue en el Irena Szewinska Memorial, en Polonia, donde finalizó en la octava posición con tiempo de un minuto con 46 segundos y dos centésimas (1:46.02).

El atleta enfrentó una serie de lesiones que afectaron el desarrollo de sus últimas temporadas, y en septiembre de 2023 fue sometido a una cirugía en España para corregir una condición neurológica que le impedía apoyar completamente los dedos del pie izquierdo.

“Cumplo más de dos años luchando contra una serie de lesiones que se han convertido en una verdadera pesadilla. Con total sinceridad, entiendo que la salud mental es más importante, y por eso he decidido retirarme", sostuvo Vázquez.

“Me voy con una carrera llena de aprendizajes y, sobre todo, con el inmenso apoyo de Puerto Rico y de todas las personas alrededor del mundo que siguieron mi trayectoria. Gracias por tanto”, prosiguió.

“Quiero agradecer a todos los que estuvieron conmigo en mis mejores y peores momentos. En especial, a Dios, por mostrarme el camino y ayudarme a entender que la vida continúa; a mi familia, por su amor incondicional y por enseñarme a cuidar lo que amo y a quienes me aman”, destacó el corredor puertorriqueño.

Vázquez debutó en el escenario olímpico en Londres 2012 y también estuvo en Río 2016 y Tokio 2020. En ninguna de las tres ediciones pudo avanzar de ronda, con su mejor demostración en su primera participación con un cuarto lugar en su ‘heat’ y tiempo de 1:46.45.

Además, se despide con una medalla de plata en Juegos Panamericanos, así como par de bronce en Juegos Centroamericanos y del Caribe, entre otros logros.

“Agradezco profundamente al Comité Olímpico de Puerto Rico por creer en mí y no soltarme en mi momento más difícil; a Bella Group y Credicentro PR por comprender el sacrificio que hace un atleta y apoyarme cuando más lo necesitaba", añadió.