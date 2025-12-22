Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Gracias, Wesley Vázquez! Se retira una de las figuras del atletismo puertorriqueño

“Las lesiones se convirtieron en una pesadilla; hoy priorizo mi salud mental”, afirmó el atleta olímpico

22 de diciembre de 2025 - 10:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Wesley Vázquez viene de establecer una nueva marca nacional para los 800 metros al llegar en la segunda posición en el Meeting de París de la Liga Diamante.
Wesley Vázquez, aquí con la monoestrellada durante los Juegos Panamericanos de 2019, se especializó en su carrera en los 800 metros. (Juan Luis Martínez Pérez)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El semifondista puertorriqueño Wesley Vázquez anunció este lunes su retiro como profesional tras varios años batallando con múltiples lesiones, que le impidieron mantener la continuidad competitiva al más alto nivel y lo llevaron a priorizar su “salud física y mental”.

RELACIONADAS

El corredor con experiencia olímpica hizo el anuncio a través de un video compartido en sus redes sociales.

“Con el corazón lleno de emociones encontradas, hoy se me hace difícil tomar una de las decisiones más importantes de mi vida: anunciar mi retiro como atleta profesional“, dijo Vázquez.

“Han sido muchos años de esfuerzo, de buscar el máximo rendimiento y de perseguir el sueño de una medalla olímpica. A pesar de las lesiones que marcaron mi trayectoria, logré mantenerme entre los mejores del mundo”, agregó.

El orocoveño de 31 años llegó a ser el séptimo mejor clasificado del mundo en 2012 en la categoría Sub-20 de los 800 metros con registro de 1:45.29, según World Athletics. También número ocho mundial un año antes en Sub-18 con tiempo de 1:47.38.

Vázquez no compitía desde junio de 2022, cuando participó en tres carreras.

Su último evento en los 800 metros fue en el Irena Szewinska Memorial, en Polonia, donde finalizó en la octava posición con tiempo de un minuto con 46 segundos y dos centésimas (1:46.02).

El atleta enfrentó una serie de lesiones que afectaron el desarrollo de sus últimas temporadas, y en septiembre de 2023 fue sometido a una cirugía en España para corregir una condición neurológica que le impedía apoyar completamente los dedos del pie izquierdo.

“Cumplo más de dos años luchando contra una serie de lesiones que se han convertido en una verdadera pesadilla. Con total sinceridad, entiendo que la salud mental es más importante, y por eso he decidido retirarme", sostuvo Vázquez.

“Me voy con una carrera llena de aprendizajes y, sobre todo, con el inmenso apoyo de Puerto Rico y de todas las personas alrededor del mundo que siguieron mi trayectoria. Gracias por tanto”, prosiguió.

“Quiero agradecer a todos los que estuvieron conmigo en mis mejores y peores momentos. En especial, a Dios, por mostrarme el camino y ayudarme a entender que la vida continúa; a mi familia, por su amor incondicional y por enseñarme a cuidar lo que amo y a quienes me aman”, destacó el corredor puertorriqueño.

Vázquez debutó en el escenario olímpico en Londres 2012 y también estuvo en Río 2016 y Tokio 2020. En ninguna de las tres ediciones pudo avanzar de ronda, con su mejor demostración en su primera participación con un cuarto lugar en su ‘heat’ y tiempo de 1:46.45.

Además, se despide con una medalla de plata en Juegos Panamericanos, así como par de bronce en Juegos Centroamericanos y del Caribe, entre otros logros.

“Agradezco profundamente al Comité Olímpico de Puerto Rico por creer en mí y no soltarme en mi momento más difícil; a Bella Group y Credicentro PR por comprender el sacrificio que hace un atleta y apoyarme cuando más lo necesitaba", añadió.

“Gracias también a mi familia en España, al Team Pere Llonch por animarme hasta el final, y a mi novia, Paris Ruiz, por apoyarme en los momentos de tristeza y acompañarme en la aceptación de esta nueva etapa. Reitero mi agradecimiento a Puerto Rico y a todas las personas que siempre estuvieron a mi lado. Hoy he encontrado mi felicidad en un gran país como España. Estoy listo para comenzar un nuevo camino: ser mejor persona cada día y luchar por nuevas metas“, apuntó.

