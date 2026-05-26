Impactante caída del boricua Edgar Zayas durante carrera en Nueva York

Los primeros informes indican que el jinete boricua Edgar Zayas se encuentra en buen estado de salud luego de sufrir este lunes una aparatosa caída en el Hipódromo Belmont de Nueva York.

La noticia resulta alentadora, considerando que el ejemplar que montaba lo lanzó a más de 10 pies de altura antes de caer a la pista, según se aprecia en los videos de la carrera.

Varios reporteros especializados en hipismo informaron que Zayas salió caminando de la pista. Además, detallaron que sufrió una cortadura en el rostro y que no volvió a montar en el resto de la jornada.

El accidente ocurrió en la octava carrera del programa.

Recientemente, Zayas estuvo en Puerto Rico participando en el Jockey Challenge de enero en el Hipódromo Camarero, evento que ganó.