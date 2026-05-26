Impactante caída del boricua Edgar Zayas durante carrera en Nueva York
Las imágenes del incidente provocaron momentos de tensión en el hipódromo antes de conocerse el estado del jinete puertorriqueño
26 de mayo de 2026 - 8:44 PM
26 de mayo de 2026 - 8:44 PM
Los primeros informes indican que el jinete boricua Edgar Zayas se encuentra en buen estado de salud luego de sufrir este lunes una aparatosa caída en el Hipódromo Belmont de Nueva York.
La noticia resulta alentadora, considerando que el ejemplar que montaba lo lanzó a más de 10 pies de altura antes de caer a la pista, según se aprecia en los videos de la carrera.
25 mayis 2026 10-15 dkk önce koşulan koşuda meydana gelen kaza. Yillardir yariş izlerim Türkiyede ölen jokeylerimizde çok oldu, çok devrilen at oldu ama böyle yukari firlayan düşen görmedim. Kemikleri kırılmış olabilir felç bile olabilir. Belki de öldü. Umarim iyidir. Edgar Zayas pic.twitter.com/fgwL5CG4c1— José de San Martín (@starnight343) May 25, 2026
Varios reporteros especializados en hipismo informaron que Zayas salió caminando de la pista. Además, detallaron que sufrió una cortadura en el rostro y que no volvió a montar en el resto de la jornada.
El accidente ocurrió en la octava carrera del programa.
Recientemente, Zayas estuvo en Puerto Rico participando en el Jockey Challenge de enero en el Hipódromo Camarero, evento que ganó.
En los últimos cinco años, Zayas se ha consolidado como uno de los principales jinetes boricuas en Estados Unidos. Esta temporada ha acumulado más de $3 millones en premios y suma 61 victorias en 394 montas.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: