Camarero reúne la élite del hipismo boricua en una histórica cartelera del Día de Reyes

Los jinetes boricuas, que le han dado orgullo a Puerto Rico en Estados Unidos desde la década de los 60, tendrán una gran celebración este martes, Día de Reyes, en el Hipódromo Camarero.

Allí montarán algunos de los mejores exponentes del momento, como Irad Ortiz Jr., junto a destacados jockeys locales como Juan Carlos Díaz, en un programa que incluye varias carreras del llamado Jockey Challenge, el cual estará dedicado a John Velázquez.

Camarero y la industria hípica están botando la casa por la ventana con este evento, para el cual se han traído a los mejores jinetes boricuas que brillan en Estados Unidos. El programa incluye 10 carreras, entre ellas una prueba para jockettes, otra para aprendices, el Jockey Challenge y el tradicional Clásico Día de Reyes.

Uno de los invitados especiales es Ángel “Junior” Cordero, uno de los “campeones allá por el Norte”, como canta la plena, una leyenda boricua que continúa aportando al hipismo de Puerto Rico.

Cordero se encuentra de visita para el evento y se mostró honrado por lo que se ha preparado para los jinetes de su generación.

“Es magnífico. Es una oportunidad preciosa para que la gente vea el talento que viene y las competencias”, dijo Cordero a El Nuevo Día, ganador de cada una de las carreras de la Triple Corona estadounidense. “Es un orgullo para mí y un reconocimiento que se merecen todos estos jinetes. Es un evento para que vean los talentos que produce la patria de Puerto Rico”.

Lo mejor de lo mejor

Entre los jinetes visitantes, incluyendo al ya retirado Cordero, se acumulan un total de 10 Premios Eclipse —galardón que reconoce lo mejor de la hípica estadounidense— y 19 victorias en carreras de la Triple Corona de Estados Unidos.

También participan jinetes emergentes como Jaime Torres, veteranos como Ramón Vázquez, y otros que año tras año se destacan en la hípica estadounidense, como Manuel Franco y Edgar Zayas.

El historiador Jorge Colón Delgado observa el evento de manera crítica, como una oportunidad que Camarero rara vez aprovecha por encima del énfasis en el juego de apuestas: la participación de talento que representa la parte deportiva de la hípica y el orgullo de Puerto Rico.

El evento será dedicado a John Velázquez. (Julia Nikhinson)

“El hipismo de Puerto Rico necesita más de este tipo de actividad. Tiene que haber un balance entre el juego y el deporte. Este tipo de eventos atrae nuevos fanáticos. En ese sentido, no se han hecho las cosas como se debe ni como se hacían antes”, expresó a este medio Colón Delgado, quien recuerda haber visto en los antiguos hipódromos de Puerto Rico a jinetes legendarios como Eddie Arcaro y Bill Shoemaker, así como a figuras boricuas como Eddie Belmonte, Miguel A. “Macuco” Rivera y la histórica Diane Crump, recientemente fallecida.

“Es algo positivo para el deporte. Viene una gran cantidad de jinetes y me alegra que la empresa haya organizado este tipo de actividad. La Escuela Hípica Agustín Mercado Reverón es la número uno del mundo y juega un papel importante en la hípica de Estados Unidos. Ojalá puedan hacer este tipo de evento de manera trimestral”, agregó uno de los principales responsables de que los restos del histórico caballo Camarero descansen en el hipódromo actual.

De las 10 carreras del programa, cuatro estarán reservadas para darle forma al Jockey Challenge. Los jinetes acumularán puntos según su posición de llegada en cada carrera, y el ganador de la tabla general será reconocido como campeón.

“Se otorgarán puntos por las posiciones del uno al cinco. Participarán 12 jinetes: nueve que vienen del exterior y tres locales. El evento estará dedicado a John Velázquez”, explicó uno de los organizadores del evento junto a Camarero, Willie Lozano, quien también es una figura clave como maestro en la escuela hípica.

Los jinetes locales que participarán en el Challenge son Juan Carlos Díaz, Edwin Castro y Javier Santiago.