Casta Diva parte como favorita en el Clásico Día de Reyes en Camarero

La yegua nativa Casta Diva está lista para robarse el espectáculo en el Clásico Día de Reyes, jornada en la que el Hipódromo Camarero también celebrará el Jockey Challenge, dedicado a John Velázquez, para el cual se invitó a varios de los principales jinetes boricuas activos en Estados Unidos.

Entre los destacados que verán acción en el programa figuran Irad Ortiz, José Luis Ortiz —quien montará ejemplares del entrenador Edwin “Sugar” Díaz— y Manuel Franco, entre otros. La cartelera consta de 10 carreras.

Dentro del grupo, Casta Diva parte como la gran favorita en el Clásico Día de Reyes, donde enfrentará a otras siete rivales, incluyendo a Seductora.

El entrenador de Casta Diva, Máximo ‘Achi’ Gómez, adelantó que la yegua llega a este compromiso en uno de los mejores momentos de su campaña.

“Está muy bien, muy bien”, repitió Gómez. “Ha seguido trabajando excelente. Recientemente se le dio un trabajo de 1,000 metros, que completó en 1:01. La veo mejor, más madura. Va subiendo de edad”.

PUBLICIDAD

Casta Diva hará su debut como cuatroañera en esta carrera.

Como potranca, ganó 14 de sus 17 presentaciones, incluyendo cinco clásicos, y permanece invicta en carreras clásicas. Además, es la yegua millera del grupo que competirá en el Día de Reyes. Se correrá a 1 1/16 de milla.

La monta estará a cargo del veterano Javier Santiago, luego de que inicialmente se informara que Irad Ortiz sería el jinete. Santiago ha guiado a Casta Diva en dos de sus últimas tres salidas, logrando dos primeros lugares y un segundo puesto.

“Hubo un momento en que Irad la iba a montar. El dueño, Wally Rodríguez, del Establo Cinco Hermanos, había anunciado que sería Irad. Pero luego se decidió permanecer con Javier”, explicó Gómez.

Con una victoria, Casta Diva podría superar los $300,000 en premios acumulados en su carrera.

Dentro del grupo de ocho participantes, Seductora es la única que ha logrado vencer a Casta Diva. Esa victoria se produjo el 16 de noviembre, cuando se enfrentaron sobre 1,400 metros. En esa ocasión, Seductora remató desde atrás y se impuso por cuerpo y un cuarto.

Seductora será montada por el jinete líder de Camarero, Juan Carlos Díaz.

Para este diario, el analista Emmanuel Márquez evaluó el grupo y la distancia de la carrera, y considera que la competencia se reduce a dos yeguas.

“Es una carrera que parece estar entre Casta Diva y Seductora. En la milla y un dieciseisavo, Casta Diva ha ganado dos de tres veces. La derrota fue ante Sigma Alpha, que no participa aquí. Seductora, aunque es sobresaliente, ha generado dudas en la milla sobre si es una yegua de dos curvas. La vez que le ganó a Casta Diva fue en distancia intermedia”, analizó Márquez.

PUBLICIDAD

Márquez también comentó sobre la decisión del Establo Cinco Hermanos de mantener a Santiago en la monta en lugar de Irad Ortiz.

“Si fue una buena decisión, lo sabremos después de la carrera”, indicó. “Javier es más que capaz de conducir a una ejemplar como esta. A mi entender, es uno de los mejores jinetes, y en su paso por Estados Unidos fue de los mejores en cualquier circuito”.

Santiago se acerca a los 3,000 primeros lugares en su carrera profesional.

Las otras participantes son Paola La Trevi (Ramón Vázquez), Disciplina (Jorge I. Vélez), San Juan Bay (José Luis Ortiz), Persistencia (Erik Ramírez), Libre y Soberana (Jaime Torres) y Aurata (Jean Carlos Díaz).

Márquez entiende que estas rivales no deberían representar una amenaza real para las dos favoritas.