DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Irad Ortiz y John Velázquez, finalistas al Premio Eclipse 2025

Puerto Rico busca su undécimo premio en la ceremonia que distingue a lo mejor de la temporada

5 de enero de 2026 - 1:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Irad Ortiz, hijo, aquí con el legendario Ángel "Junior" Cordero, busca su sexto Elipse, lo que le acercaría al líder de todos los tiempos. (Suministrada/Irad Ortiz)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Como antesala a la visita a Puerto Rico para el Día de Reyes, los destacados jockeys boricuas Irad Ortiz, hijo, así como John Velázquez fueron seleccionados el domingo finalistas para el Premio Eclipse 2025 como “Jinete de Primera” en la hípica estadounidense.

Los ganadores del Eclipse serán anunciados el 22 de enero. El premio reconoce lo mejor en las categorías equina y humanas.

El Francés Flavien Prat es el tercer finalista para el Eclipse.

Ortiz y Velázquez visitan a Puerto Rico este martes para el programa de carreras que incluye el Clásico Día de Reyes y cuatro carreras que forman el Jockey Challenge para el que también fueron invitados otros destacados jinetes puertorriqueños en Estados Unidos como José Luis Ortiz y Manuel Franco.

El Jockey Challenge será dedicado a Velázquez, el activo jinete, que es bandera de Puerto Rico en la hípica estadounidense, así como miembro del Salón de la Fama desde el 2012.

Era de esperarse que Ortiz, hijo, fuera finalista del Eclipse porque lideró la hípica estadounidense en dinero producido por sus montas, así como en primeros lugares. Los $40,497,847 producidos por sus montas son un récord.

De hecho, este lunes, la reconocida revista hípica Blood Horse dedicó un artículo a Ortiz, hijo, en el que destaca cómo los logros del jinete trujllano continúan construyendo su legado como uno de los grandes en la hípica de Estados Unidos.

“Las carreras de caballo purasangre tiene una rica historia de grandes jinetes, pero, como lo demuestra en fin de la temporada 2025, Irad Ortiz continúa fortaleciendo su legado como uno de los grandes en el deporte”, lee el artículo de Blood Horse.

Ortiz, hijo, ha ganado cinco Premios Eclipse en su carrera. Un galardón más de ese tipo le acerca a un premio del líder de todos los tiempos, que es el retirado estadounidense Jerry Bailey.

Por otro lado, la selección de Velázquez como finalista es más sorpresiva ya que el miembro del Salón de la Fama no estuvo entre los cuatro líderes de dinero producido por sus montas o entre los máximo ganadores de carreras.

Velázquez produjo más de $21 millones en sus montas para un quinto lugar entre los líderes. Y sumó 117 primeros lugares.

No obstante, sí ganó 24 clásicos en 2025 y tuvo un tercer lugar en el Preakness, así como en el Breeders Cup Classic.

Y estuvo de embajador alrededor del mundo, con montas en Dubai en febrero, en Irlanda en junio, en Australia en septiembre, en ocasión del clásico Melbourne Cup, así como en Venezuela en diciembre, en ocasión del Jockey Challenge.

Velázquez fue Premio Eclipse en 2005 y 2006.

Los jinetes boricuas han ganado 10 Premios Eclipse, comenzando con el legendario Ángel “Junior” Cordero con sus galardones en 1982 y 1983.

También han ganado cinco de los últimos 12 Eclipse para la categoría Jockey Aprendiz desde Víctor Carrasco (2013) a Axel Concepción (2023).

Irad OrtizJohn VelázquezJosé Luis OrtizHipismoHipódromo Camarero
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
