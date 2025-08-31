Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
31 de agosto de 2025
86°nubes rotas
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Irad Ortiz sufre una aparatosa caída en el Hipódromo de Saratoga

El jinete boricua tuvo un accidente en el clásico Jockey Club, que fue ganado eventualmente por su compatriota John Velázquez

31 de agosto de 2025 - 3:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Irad Ortiz no pudo incorporarse y fue asistido de forma médica fuera de la pista. (Ramn "Tonito" Zayas)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El destacado jinete boricua Irad Ortiz, hijo, fue sacado con asistencia médica este domingo en la tarde, cuando cayó de su ejemplar en los primeros metros del clásico Jockey Club en el Hipódromo de Saratoga.

RELACIONADAS

Según el dueño del caballo de Ortiz, Mike Repole, el puertorriqueño salió del hipódromo con mucho dolor, con una lesión en su brazo y mano derecha, así como también en el costado izquierdo.

Ortiz montaba a Mindframe, que era el segundo candidato del Jocley Club, que repartió premios de $1 millón y que fue clasificatorio para el Breeders Cup.

La carrera en el histórico óvalo de Nueva York fue ganada por Antiquarian y su compatriota John Velázquez, quien el sábado, en el otro lado de la costa estadounidense (en el Hipódromo Del Mar en California) logró una gran victoria sobre Fierceness en el Pacific Classic, que también fue de $1 millón y en ruta al Breeders Classic.

El caballo de Ortiz fue impactado por el ejemplar a su exterior, White Abarrio, que chocó de lado con Mindframe.

Ortiz perdió control de la la monta y estuvo fracciones de segundos en el lomo de White Abarrio, antes de rodar sobre la tierra y ser casi impactado por Sierra Leone, que era el favorecido de la carrera.

Saratoga cierra el domingo su temporada y Ortiz encabeza los primeros lugares conseguidos por jinetes.

Tags
Irad OrtizJohn VelázquezHipismo puertorriqueño
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 31 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: