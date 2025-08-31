Irad Ortiz sufre una aparatosa caída en el Hipódromo de Saratoga

El destacado jinete boricua Irad Ortiz, hijo, fue sacado con asistencia médica este domingo en la tarde, cuando cayó de su ejemplar en los primeros metros del clásico Jockey Club en el Hipódromo de Saratoga.

Según el dueño del caballo de Ortiz, Mike Repole, el puertorriqueño salió del hipódromo con mucho dolor, con una lesión en su brazo y mano derecha, así como también en el costado izquierdo.

Ortiz montaba a Mindframe, que era el segundo candidato del Jocley Club, que repartió premios de $1 millón y que fue clasificatorio para el Breeders Cup.

La carrera en el histórico óvalo de Nueva York fue ganada por Antiquarian y su compatriota John Velázquez, quien el sábado, en el otro lado de la costa estadounidense (en el Hipódromo Del Mar en California) logró una gran victoria sobre Fierceness en el Pacific Classic, que también fue de $1 millón y en ruta al Breeders Classic.

El caballo de Ortiz fue impactado por el ejemplar a su exterior, White Abarrio, que chocó de lado con Mindframe.

Ortiz perdió control de la la monta y estuvo fracciones de segundos en el lomo de White Abarrio, antes de rodar sobre la tierra y ser casi impactado por Sierra Leone, que era el favorecido de la carrera.