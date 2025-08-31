Magistral John Velázquez sobre Fierceness, que clasifica al Breeders Classic

DEL MAR, California - Fierceness superó un mal comienzo para prevalecer en el Pacific Classic, con premio de un $1 millón, por 3 (1/4) cuerpos en el Hipódromo Del Mar el sábado, superando a Journalism, ganador del Preakness y Haskell, quien era el favorito 2-5.

Montado por John Velázquez, Fierceness corrió 1 (1/4) millas en 2:01.00. Entrenado por Todd Pletcher, el potro de cuatro años, traído desde Nueva York, pagó $5.20 como segunda opción en las apuestas.

Nysos, el ligero favorito en la línea matutina, fue retirado horas antes de la carrera cuando el entrenador del Salón de la Fama, Bob Baffert, notó un leve hematoma en una pata trasera.

Nysos ha tenido problemas de salud a lo largo de su carrera. Se perdió la mayor parte de su temporada de tres años debido a persistentes contratiempos. Venía de un descanso de 15 meses cuando terminó segundo en el Churchill Downs Stakes el 3 de mayo.

PUBLICIDAD

Fierceness viró bruscamente hacia la barandilla temporal que dejaba la puerta de salida.

“Lo saqué de ahí, pero reaccionó exageradamente y tiró en la otra dirección”, dijo Velazquez. “Se enderezó al entrar en la primera curva. Pude ganar terreno detrás de los líderes. En la recta final, estaba ansioso por avanzar, por eso me moví entre los caballos al entrar en la curva”.

Journalism fue el último en la carrera de siete caballos antes de remontar en la recta final, pero no pudo alcanzar al ganador.

Ultimate Gamble culminó tercero e Indispensable cuarto.