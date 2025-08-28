Carismático regresará a la pista exonerado por dopaje y con la mira puesta en el Clásico del Caribe

El triplecoronado Carismático regresará este viernes a la pista del Hipódromo Camarero, a dos días de que fuera exonerado de un dopaje positivo en carreras previas a los clásicos de la Triple Corona.

Carismático correrá en la primera carrera del programa de este viernes en una prueba a 1 1/16 de milla ante otros dos potros que incluye a Vuelve Junior F.

Será su primera carrera desde que ganó este verano la Triple Corona boricua para el Establo Tony Guzmán y para el entrenador Jason Lisboa.

Llegará a la carrera exonerado del caso positivo por la droga detectada en su sangre: tripelennamine, que es para tratar problemas de alergías en caballos.

“Es importante que se sepa que no es para nada una droga para mejorar el rendimiento del ejemplar”, dijo la químico de la Comisión de Juegos de Puerto Rico, la licenciada Mónica Andreu.

Tras el positivo y varias citaciones, un veterinario privado o autorizado se responsabilizó por suministrar el medicamento al animal. El equipo de Carismático dijo públicamente que no solicitó en la clínica veterinaria el medicamento suministrado.

“En este caso, la querella se enmendó y se incluyó a dos veterinarios privados. Uno de los veterinarios aceptó la responsabilidad de que fue quien medicó al ejemplar y se presentó evidencia. Y se multó a uno de los veterinarios”, dijo Andreu sin revelar los nombres de los veterinarios porque la resolución del caso no ha sido publicada.

“Y se exonera de responsabilidad los demás querellados: el dueño, el entrenador, el o los mozos de cuadra y al otro veterinario de la querella”, agregó la licenciada sin dar nombres.

Un veterinario privado es un profesional autorizado por la Comisión para trabajar en los predios de Camarero. Le responde a los dueños de caballos.

Así las cosas, Carismático preserva el invicto y mantiene el histórico hecho de ser solamente el segundo triplecoronado invicto en la centenaria historia hípica de Puerto Rico. El otro es el caballo símbolo del hipismo boricua: Camarero.

Carismático, criado en el Potrero Los Llanos, está invicto en cinco presentaciones.

La noticia alegra a su equipo de trabajo ya que el positivo le había puesto un asterisco a la historia ganadora de Carismático.

“¡Está exonerado!, exclamó su propietario Tony Guzmán.

El potro irá el viernes a su sexta presentación como parte del plan de carrera de Guzmán y Lisboa con miras a que el destacado nativo viaje a Panamá en diciembre para correr en el Clásico del Caribe.

El plan de carrera incluye los siguientes clásicos clasificatorios para el Clásico del Caribe: el Antonio Fernández Castrillón el 28 de septiembre; el Wiso G el 28 de octubre o el Antonio Mongil, hijo, el 28 de octubre, nombró el secretario de carreras de Camarero, Ariel González.

Todas son carreras a 1 1/8 de milla.

Tiene que mejorar el temperamento

Pero el propietario Guzmán aclaró que la participación de Carismático en el Clásico del Caribe dependerá inicialmente de que el potro demuestre a diciembre que ha bajado el fuerte temperamento que le caracteriza.

“Es probable que vaya. Pero con su temperamento se hace difícil. Él es su peor enemigo”, dijo Guzmán sobre el potro que no hace el protocolo de ir ensilladero y paddock previo a las carreras para prevenir daños por su comportamiento temperamental.

Los viajes en avión para los caballos pueden ser complicados para su salud.