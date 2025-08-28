Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
28 de agosto de 2025
88°ligeramente nublado
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Carismático regresará a la pista exonerado por dopaje y con la mira puesta en el Clásico del Caribe

El triplecoronado reaparecerá este viernes en el Hipódromo Camarero

28 de agosto de 2025 - 10:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carismático reaparecerá este viernes en la primera carrera. (FOTO SUMINISTRADA)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El triplecoronado Carismático regresará este viernes a la pista del Hipódromo Camarero, a dos días de que fuera exonerado de un dopaje positivo en carreras previas a los clásicos de la Triple Corona.

Carismático correrá en la primera carrera del programa de este viernes en una prueba a 1 1/16 de milla ante otros dos potros que incluye a Vuelve Junior F.

Será su primera carrera desde que ganó este verano la Triple Corona boricua para el Establo Tony Guzmán y para el entrenador Jason Lisboa.

Llegará a la carrera exonerado del caso positivo por la droga detectada en su sangre: tripelennamine, que es para tratar problemas de alergías en caballos.

Es importante que se sepa que no es para nada una droga para mejorar el rendimiento del ejemplar”, dijo la químico de la Comisión de Juegos de Puerto Rico, la licenciada Mónica Andreu.

Tras el positivo y varias citaciones, un veterinario privado o autorizado se responsabilizó por suministrar el medicamento al animal. El equipo de Carismático dijo públicamente que no solicitó en la clínica veterinaria el medicamento suministrado.

En este caso, la querella se enmendó y se incluyó a dos veterinarios privados. Uno de los veterinarios aceptó la responsabilidad de que fue quien medicó al ejemplar y se presentó evidencia. Y se multó a uno de los veterinarios”, dijo Andreu sin revelar los nombres de los veterinarios porque la resolución del caso no ha sido publicada.

“Y se exonera de responsabilidad los demás querellados: el dueño, el entrenador, el o los mozos de cuadra y al otro veterinario de la querella”, agregó la licenciada sin dar nombres.

Un veterinario privado es un profesional autorizado por la Comisión para trabajar en los predios de Camarero. Le responde a los dueños de caballos.

Así las cosas, Carismático preserva el invicto y mantiene el histórico hecho de ser solamente el segundo triplecoronado invicto en la centenaria historia hípica de Puerto Rico. El otro es el caballo símbolo del hipismo boricua: Camarero.

Carismático, criado en el Potrero Los Llanos, está invicto en cinco presentaciones.

La noticia alegra a su equipo de trabajo ya que el positivo le había puesto un asterisco a la historia ganadora de Carismático.

“¡Está exonerado!, exclamó su propietario Tony Guzmán.

El potro irá el viernes a su sexta presentación como parte del plan de carrera de Guzmán y Lisboa con miras a que el destacado nativo viaje a Panamá en diciembre para correr en el Clásico del Caribe.

El plan de carrera incluye los siguientes clásicos clasificatorios para el Clásico del Caribe: el Antonio Fernández Castrillón el 28 de septiembre; el Wiso G el 28 de octubre o el Antonio Mongil, hijo, el 28 de octubre, nombró el secretario de carreras de Camarero, Ariel González.

Todas son carreras a 1 1/8 de milla.

Tiene que mejorar el temperamento

Pero el propietario Guzmán aclaró que la participación de Carismático en el Clásico del Caribe dependerá inicialmente de que el potro demuestre a diciembre que ha bajado el fuerte temperamento que le caracteriza.

“Es probable que vaya. Pero con su temperamento se hace difícil. Él es su peor enemigo”, dijo Guzmán sobre el potro que no hace el protocolo de ir ensilladero y paddock previo a las carreras para prevenir daños por su comportamiento temperamental.

Los viajes en avión para los caballos pueden ser complicados para su salud.

“Es un potro tardío (nació en abril 18 de 2023) y solamente ha hecho cinco carreras. Tiene espacio para madurar y mejorar su temperamento”, apuntó Guzmán.

Tags
Hipismo puertorriqueñoHipódromo CamareroSerie Hípica del Caribe
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 28 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: