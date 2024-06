Jasmine Camacho-Quinn, agradecida tras ser seleccionada como abanderada de Puerto Rico: “Significa mucho para mí llevar la bandera en los Juegos Olímpicos”

“Honestamente, estoy emocionada. Estoy muy feliz de haber sido elegida para eso. Hace ocho años, (fueron) mis primeros Juegos Olímpicos, ni siquiera vi que esto sucediera, así que el hecho de que me eligieran estoy superemocionada y significa mucho para mí llevar la bandera en los Juegos Olímpicos. Estoy superagradecida” , compartió Camacho-Quinn vía telefónica en la presentación de los abanderados y el uniforme de la delegación boricua, celebrada el jueves en la Casa Olímpica.

“Sí, es un gran honor. Estoy superorgulloso, superagradecido, y lo recibo con humildad. Es algo que no mucha gente puede hacer, y estoy muy emocionado de que ustedes me eligieran y no los decepcionaré”, dijo el luchador de 25 años, que hace campaña en la división de 65 kilogramos.