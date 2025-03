En ellas, la deportista de 28 años manifestó “que las declaraciones de mi entrenador no reflejan mi realidad ni mi perspectiva sobre el apoyo que he recibido”.

“A lo largo de mi carrera, siempre he contado con el respaldo de mi equipo, mis patrocinadores y el Comité Olímpico de Puerto Rico; todos me han apoyado incondicionalmente a lo largo de la historia”, expresó la competidora.

En una entrevista con El Nuevo Día , Coghlan trajo a colación su preocupación en torno a que la boricua no hizo preparación adecuada en la pretemporada de acuerdo a su criterio. Asimismo, alertó que no ha ocurrido en conversación entre el Copur y el equipo de trabajo de la atleta para conocer las necesidades en el campamento y en el comienzo del ciclo olímpico.

“Nadie se me ha acercado directamente para decirme qué necesitamos, para decirme: ‘tú eres el líder, tú la conoces mejor, has pasado la mayor cantidad de tiempo con ella, desde el 2021′. Ganamos una medalla de oro en Tokio. He aportado métodos científicos, no solamente la preparación. Y nadie parece interesado en mí, en el tiempo que le he puesto. Sé que conozco mejor que otros lo que le hace falta a ella y nadie se me ha acercado para decir qué necesitas", dijo Coghlan.