“Sabía que los jugadores en mi grupo estaban en segundo y tercer lugar. Luego, cuando miré el tablero después del hoyo 12, vi que Rasmus estaba empujando un poco y cometí un error no forzado allí. Pero el siguiente tablero que podía ver estaba en el hoyo 14, así que tuve que ser algo agresivo, hacer un par de birdies, no solo para recuperar la ventaja, sino también para darme un poco de margen. Definitivamente estaba revisando el tablero cada vez que tenía la oportunidad”, agregó.

Esta final no contó con jugadores puertorriqueños luego que Chris Nido, Gustavo Rangel, Kelvin Hernández y Reinaldo Simoni no hicieran el corte del viernes.

“Estoy orgulloso de cómo lo hice esta semana. Como dije, si me hubieras dicho que terminaría en el puesto T4, estaría muy feliz con ese desempeño, así que estoy contento. Conseguir un top cinco me hace feliz y me impresioné a mí mismo. Creo que me mantuve compuesto durante todo el torneo. Mi putter funcionó bastante bien durante toda la semana. Hoy algunos putts no entraron, pero fue lo suficientemente bueno como para conseguir un top cinco”, expresó el jugador sudafricano de 23 años.