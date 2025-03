Dura experiencia para Rafa Campos en el torneo Arnold Palmer: “Es la peor ronda que he tenido”

El puertorriqueño Rafael “Rafa” Campos se mostró decepcionado con su actuación en el Invitacional Arnold Palmer, torneo de golf en el que no pudo hacer el corte para las últimas dos rondas, y reconoció que registró uno de los peores resultados desde que se convirtió en profesional.

Campos fue invitado a disputar la competencia que se realiza este fin de semana en Orlando, Florida, por lo que se perdió por primera vez el Puerto Rico Open debido a que se celebran en las mismas fechas.

El deportista cerró con tarjeta de 156 golpes, 12 por encima del límite, al cierre de los primeros dos días de competencia, por lo que quedó eliminado.

En concreto, entregó tarjeta de 80, ocho sobre par, el jueves; mientras el viernes firmó un 76 (+4).

“Fueron dos días complicados para mí. No le pegué a la bola como deseaba. Ayer (el viernes) fue un día con mucho viento, y es sumamente importante en este tipo de campo poner la bola en juego desde el fairway. Eso fue lo que no hice. Solamente le di cuatro fairways. Y hoy fue un día un poco más cómodo, ya que no había tanto viento", expresó Campos en expresiones a El Nuevo Día.

“Definitivamente un poco decepcionado con la actuación que tuve. Sin duda alguna es la peor ronda que he tenido desde que me convertí profesional en 15, 16 años. Pero nada, lo bueno es que estuvimos todo el mundo juntos acá, se sintió el apoyo, y ya la semana que viene comenzamos The Players Championship, si Dios quiere tendremos una semana muy buena”, añadió.

The Players Championship se realizará en The Players Stadium Course, en Ponte Vedra Beach, Florida, del 13 al 16 de marzo.

Aunque cerró con una nota triste, el golfista agradeció el apoyo de los puertorriqueños que se dieron cita al campo del Bay Hill Club & Lodge.

Rafa Campos. (Suministrada)

“Estuvo superchulo ver a todos los puertorriqueños y la gente que vive de Puerto Rico y la gente que vive por acá, por Orlando y por Florida, venir a apoyarnos en este torneo. Es obviamente una oportunidad única, que es la primera vez que tenemos esta oportunidad y la realidad que sumamente agradecido por tener este chance“, puntualizó.

Campos se ganó una exención que le asegura su carné de la Asociación de Golfistas Profesionales (PGA, por sus siglas en inglés) hasta 2026 tras proclamarse campeón del Butterfield Bermuda Championship el 17 de noviembre del pasado año.