Tokio.- La vallista boricua Jasmine Camacho-Quinn lucía fresca a su llegada a la Villa Olímpica para su anticipada participación en los 100 metros con vallas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La atleta estaba acompañada por los tres varones de la delegación de pista y campo de Puerto Rico, así como por los entrenadores. Cerca de ella estaba su coach irlandés, John Coghlan, a quien ella misma ha señalado como la persona que le ha puesto nuevamente la confianza en sus piernas y mente.

Camacho-Quinn afirmó que el equipo de atletismo es uno pequeño en comparación al de 12 atletas en Río 2016, y añadió que es mejor así para que cada atleta se pueda enfocar en lo suyo. Aclaró, sin embargo, que sí extraña a atletas que estuvieron presentes en Río.

PUBLICIDAD

“Con un equipo más pequeño nos vamos a enfocar, y al mismo tiempo nos disfrutaremos el momento”, dijo.

Precisamente, el enfoque es una de las misiones de Camacho-Quinn en Tokio 2020. Su condición física y la efectividad técnica han lucido durante toda su temporada 2021, la que ha dominado mundialmente en la prueba de 100 metros con vallas.

“Me siento súper llegando a estas Olimpiadas”, dijo Camacho-Quinn. “Esta temporada ha sido maravillosa. He registrado tiempos muy rápidos. No debo darle mucha cabeza. La Olimpiada no es distinta. Son 10 vallas, igualmente, y debo hacer lo mismo que he hecho en otras competencias. Y de ahí partimos”, dijo.

Camacho-Quinn es autora de los mejores tres tiempos del 2021 en el mundo, siendo el mejor el 12.32 que corrió en abril. Entre junio y julio registró los otros dos tiempos, que son de 12.34 y 12.38.

Ha ganado 12 de 13 carreras que ha hecho de 100 metros con vallas este año. Un total de 43 corredoras competirán en las cuatro series preliminares de 100 metros con vallas, incluyendo a la poseedora de la marca mundial, Kendra Harrison.

“Nos enfocamos en nosotros, sin faltarle el respeto a las demás jugadoras. Jasmine sabe lo que debe hacer y será muy difícil de vencer”, dijo Coghlan.

Una de las primeras visitas que hizo Camacho-Quinn en Tokio fue al Estadio Olímpico en donde se celebrará el calendario de pista y campo a partir del 30 de julio. Allí y junto a Coghlan, la atleta probó en que dirección y fuerza se mueve el viento dentro de la pista. Dijo que el viento corre cruzado en las mañanas y a favor en las tardes.

PUBLICIDAD

La segunda visita al estadio será este lunes para entrenar ligeramente en la pista de prácticas.

“Ya no me queda ningún trabajo intenso por hacer; para eso fue la temporada. Todo lo que haremos es mantenimiento y cosas que hacer para preparar el cuerpo para tres días corridos de carrera. No hay nada radical que hacer”, dijo.

Las preliminares serán el próximo sábado desde las 10:00 de la noche, hora de Puerto Rico.

Las semifinales de los 100 metros con vallas serán el 1 de agosto. Participarán 12 corredoras en dos series de seis atletas cada una. Los mejores ocho tiempos de las semifinales pasarán a la la final del 2 de agosto.