Jasmine Camacho-Quinn se retira de la parada de Polonia de la Liga Diamante por problemas en una pantorrilla

La puertorriqueña Jasmine Camacho-Quinn no pudo competir este domingo en los 100 metros con vallas del Kamila Skolimowska Memorial , celebrado en Silesia, Polonia, debido a una molestia en sus piernas.

Fue la propia atleta la que informó de su salida de la reunión anual de atletismo que es parte de la Liga Diamante . Es la segunda vez en esta temporada en la que competidora no sale a una carrera. La primera fue en los Paavo Nurmi Games , que se realizaron el 18 de junio de 2024 en Finlandia, en el que sufrió una aparente lastimadura.

“Desafortunadamente tuve que retirarme durante los calentamientos debido a problemas con mi pantorrilla, pie y aquiles. No podía darlo todo y no quería arriesgar nada. La temporada no ha terminado, pero ocuparse de este tema es más importante a partir de ahora. Debo escuchar a mi cuerpo. Nos vemos a todos en Zurich”, escribió la medallista de bronce de los Juegos Olímpicos de París 2024 en una historia en su cuenta de Instagram.