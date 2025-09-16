Opinión
17 de septiembre de 2025
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

José Figueroa se alista para una dura competencia en los 200 metros del Mundial

El boricua verá acción en la madrugada de este miércoles en las etapas preliminares

16 de septiembre de 2025 - 6:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El boricua José Figueroa ganó medalla de bronce en los 200 metros. (Suministrada)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El velocista boricua José Figueroa correrá en la madrugada de este miércoles en una serie de las preliminares del Mundial Tokio 2025, buscando el primer pase de ronda para la delegación boricua en ese evento.

Las preliminares de los 200 metros se corren desde las 7:30 a.m.

La Federación de Atletismo de Puerto Rico (FAPUR) anticipa una buena actuación de parte de Figueroa, quien este año ha corrido varias veces la prueba por debajo de 20.20 segundos, incluido el 20.16 que es marca nacional y que le clasificó a Tokio 2025.

“Está pasando por su mejor momento. Esperamos que mañana (miércoles) siga teniendo buenos resultados”, dijo a El Nuevo Día el director técnico de la Federación, Carlos Guzmán, sobre el medallista de oro de los Juegos Panamericanos Juveniles Asunción 2025.

Figueroa correrá en la Serie 6, que es liderada por el vigente campeón olímpico y un corredor de 19.46 segundos, Letsile Tebogo, de Botswana. Tebogo va por la revancha luego de ser descalificado en la prueba de 100 metros en Tokio 2025.

Los mejores tres puestos de la Serie avanzan a las semifinales. Un tiempo de 20.16 segundos le garantiza a los atletas un puesto en las semifinales.

También avanzan a las semifinales los seis tiempos más rápidos entre los corredores que no avanzaron por el criterio de posición de llegada.

Un total de 52 competidores verán acción en las preliminares por 24 espacios para las semifinales.

Además, en esa Serie 6 de Figueroa hay cinco velocistas que han corrido más rápido que el boricua en esta temporada, encabezados por el también medallista mundial Tebogo y por Jaleel Croal, un velocistas de Islas Vírgenes Británicas que toca 19 segundos en la prueba.

Para avanzar, Figueroa también tendrá que correr este miércoles como en su mejor tiempo.

“Es una serie dura. Tiene que estar en 20.16 o menos para avanzar. Entiendo que sí“, dijo Guzmán.

En el Mundial Budapest 2023, el último tiempo en clasificar a las semifinales fue un 20.54 segundos. Entonces hubo dos tiempos dentro de los 20.50 segundos en avanzar de ronda.

Los otros corredores en la Serie 6 son los también caribeños Darion Skerritt, de Antigua y Barbuda, y Lidio Feliz, de República Dominicana, el japonés Towa Uzawa, el italiano Filippo Tortu, así como Alham Baghiyev, de Azerbaiyán, y Xavi Mo-Ajok, de Holanda.

En otras series van corredores de nombre como Noah Lyles, de Estados Unidos, el canadiense Andre de Grasse, el australiano Gout Gout, entre otros.

Luego de Figueroa quedan dos atletas más por competir dentro de la delegación de 12 competidores de Puerto Rico. Esos son la marchista Rachelle de Orbeta y el decalista Ayden Owens-Delerme.

Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
