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José Luis Ortiz triunfa en el Dubai World Cup de $7 millones

El jinete boricua y el ejemplar Magnitude superaron a la estrella japonesa Forever Young

29 de marzo de 2026 - 12:04 PM

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El jockey José Ortiz, a bordo de Magnitude, celebra la victoria en la carrera de caballos de la Copa del Mundo de Dubái. (Altaf Qadri)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Dubai, Emiratos Árabes - Magnitude venció al favorito Forever Young para conquistar el sábado la trigésima Copa de Oro de Dubái, en el primer gran evento deportivo al aire libre celebrado en los Emiratos Árabes Unidos desde el estallido del conflicto en la región.

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El caballo estadounidense de cuatro años, montado por el jinete trujillano José Luis Ortiz y entrenado por Steve Asmussen, resistió el fuerte ataque del japonés Forever Young, con Ryusei Sakai a bordo, para quedarse con el primer premio de casi siete millones de dólares.

Ortiz se convirtió en el segundo jinete puertorriqueño en ganar este evento en sus 30 años de historia. El primero fue el miembro del Salón de la Fama, el carolinense John Velázquez, en 2005.

“Cuando miré a mi lado al pasar los 600 metros, vi a Forever Young y supe que era el momento de atacar”, relató Ortiz. “Sabía que era el caballo a vencer, así que le pedí a Magnitude que respondiera, y lo hizo. Sabíamos que teníamos un gran ejemplar, aunque Forever Young es considerado uno de los mejores del mundo, y había que respetarlo. Pero confiábamos en que teníamos lo necesario para ganar, y hoy lo demostró”.

Meydan finalizó en el tercer puesto, seguido por Imperial Emperor, ambos caballos irlandeses.

Esta fue la segunda victoria de Asmussen en la carrera, tras el triunfo de Curlin en 2008. Además, el entrenador ha ganado el Preakness Stakes en dos ocasiones y el Belmont Stakes una vez.

Magnitude salió con fuerza y tomó la delantera desde el inicio, pegado a la barandilla. El ejemplar, hijo de Not This Time, mantuvo una ventaja aproximada de un cuerpo sobre Forever Young hasta la entrada a la recta final, donde logró despegarse con mayor claridad.

El programa de carreras en el hipódromo Meydan se llevó a cabo pese a que otros grandes eventos deportivos en el país fueron cancelados debido a las tensiones en la región.

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José Luis OrtizHipismo puertorriqueñoDubáiHipismo
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