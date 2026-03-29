José Luis Ortiz triunfa en el Dubai World Cup de $7 millones
El jinete boricua y el ejemplar Magnitude superaron a la estrella japonesa Forever Young
29 de marzo de 2026 - 12:04 PM
29 de marzo de 2026 - 12:04 PM
Dubai, Emiratos Árabes - Magnitude venció al favorito Forever Young para conquistar el sábado la trigésima Copa de Oro de Dubái, en el primer gran evento deportivo al aire libre celebrado en los Emiratos Árabes Unidos desde el estallido del conflicto en la región.
El caballo estadounidense de cuatro años, montado por el jinete trujillano José Luis Ortiz y entrenado por Steve Asmussen, resistió el fuerte ataque del japonés Forever Young, con Ryusei Sakai a bordo, para quedarse con el primer premio de casi siete millones de dólares.
Ortiz se convirtió en el segundo jinete puertorriqueño en ganar este evento en sus 30 años de historia. El primero fue el miembro del Salón de la Fama, el carolinense John Velázquez, en 2005.
“Cuando miré a mi lado al pasar los 600 metros, vi a Forever Young y supe que era el momento de atacar”, relató Ortiz. “Sabía que era el caballo a vencer, así que le pedí a Magnitude que respondiera, y lo hizo. Sabíamos que teníamos un gran ejemplar, aunque Forever Young es considerado uno de los mejores del mundo, y había que respetarlo. Pero confiábamos en que teníamos lo necesario para ganar, y hoy lo demostró”.
Meydan finalizó en el tercer puesto, seguido por Imperial Emperor, ambos caballos irlandeses.
🇺🇸 US raider Magnitude wins the Dubai World Cup #DWC26 | #フォーエバーヤング pic.twitter.com/a8m46Ajijm— Racing TV (@RacingTV) March 28, 2026
Esta fue la segunda victoria de Asmussen en la carrera, tras el triunfo de Curlin en 2008. Además, el entrenador ha ganado el Preakness Stakes en dos ocasiones y el Belmont Stakes una vez.
Magnitude salió con fuerza y tomó la delantera desde el inicio, pegado a la barandilla. El ejemplar, hijo de Not This Time, mantuvo una ventaja aproximada de un cuerpo sobre Forever Young hasta la entrada a la recta final, donde logró despegarse con mayor claridad.
"When I looked to my side passing the 600 meters, I saw Forever Young, and I knew it was time to go." 💬@jose93_ortiz shares thoughts and emotions after going gate-to-wire in the G1 $12 million Dubai World Cup aboard Magnitude! 🏆— TwinSpires Racing 🏇 (@TwinSpires) March 28, 2026
Congrats to everyone involved! pic.twitter.com/A0Gmbcm0Bk
El programa de carreras en el hipódromo Meydan se llevó a cabo pese a que otros grandes eventos deportivos en el país fueron cancelados debido a las tensiones en la región.
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