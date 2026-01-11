Josh Allen lidera a los Bills a su primera victoria en playoffs como visitantes en 33 años

Jacksonville - Josh Allen recibió numerosos golpes, castigó a la defensa rival y le dio a Búfalo su primera victoria como visitante en los playoffs en más de tres décadas, al imponerse 27-24 sobre los Jaguars de Jacksonville el domingo en el partido inaugural de la ronda de comodines de la AFC.

Con el apoyador Devin Lloyd presionándolo, Allen encontró a Brandin Cooks para 36 yardas justo antes de la advertencia de los dos minutos, y luego culminó la serie decisiva con una carrera para touchdown, en una jugada en la que Jacksonville prácticamente le permitió anotar.

Previo a la anotación, Allen avanzó 10 yardas, negándose a caer mientras era empujado y jalado hasta la línea de gol.

Enfocado en deshacerse rápidamente del balón y neutralizar la presión de Jacksonville durante la mayor parte del partido, Allen completó 28 de 35 pases para 273 yardas y un touchdown. Además, corrió para dos anotaciones, fue capturado solo una vez y jugó sin cometer pérdidas de balón.

PUBLICIDAD

Eso fue necesario, considerando que el líder corredor de la NFL, James Cook, estuvo mayormente contenido y terminó con 46 yardas en 15 acarreos.

Búfalo (13-5) interceptó un pase desviado en la última serie ofensiva de Jacksonville para asegurar la victoria. Los Jaguars (13-5) habían tomado la ventaja con 4:03 por jugar, pero no pudieron sostenerla ante Allen.

Los Bills estaban 0-5 como visitantes en playoffs bajo el entrenador Sean McDermott, comenzando con una derrota 10-3 en Jacksonville en la ronda de comodines de 2017.

Búfalo había perdido ocho partidos consecutivos de postemporada como visitante desde su victoria en Miami en el Campeonato de la AFC de 1992, la segunda racha activa más larga de derrotas como visitante en playoffs en la NFL.

Brilla Caleb Williams ante Green Bay

Por otro lado, Caleb Williams brilló en su debut en los playoffs, al lanzar un pase de touchdown de 25 yardas a Moore con 1:43 minutos por jugar, y los Bears de Chicago remontaron un déficit de 18 puntos para vencer el sábado 31-27 a los Packers de Green Bay, su acérrimo, en un encuentro de comodines.

Los Bears (12-6), campeones de la División Norte de la Conferencia Nacional, extendieron primera temporada bajo el mando del entrenador Ben Johnson mediante su séptima victoria con remontada en el último cuarto. Dividieron triunfos agónicos con los Packers en la campaña regular.

Rams vencen a Panthers

En tanto, los Rams consiguieron el sábado una dramática victoria con remontada por 34-31 en la ronda de comodines sobre los Panthers de Carolina, al ponerse en marcha los playoffs de la NFL.

PUBLICIDAD

Matthew Stafford completó 24 de 42 envíos para 304 yardas con tres pases de touchdown y una intercepción, mientras que Puka Nacua logró 10 recepciones para 111 yardas y dos anotaciones en total. Los Rams (13-5), que eran favoritos por 10 1/2 puntos, avanzaron con angustia a los playoffs divisionales.

“Lo ves ahí afuera, simplemente tiene la mejor compostura de cualquiera que haya visto”, dijo Colby Parkinson acerca de Stafford. “Él sabe que vamos a lograrlo y confiamos completamente en él... Sabía que iba a tener que lanzar un pase de regreso al hombro y fue un pase perfecto. No podría haber sido colocado mejor”.