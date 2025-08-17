Opinión
17 de agosto de 2025
79°lluvia moderada
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Khamzat Chimaev se apodera del cinturón mediano de la UFC

El checheno superó por decisión unánime a Dricus Du Plessis en la función estelar del sábado, realizada ante casa llena en Chicago

17 de agosto de 2025 - 7:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dana White se dirige a ponerle el campeonato a Khamzat Chimaev. (Suministrada / UFC)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Chicago - Khamzat Chimaev continuó su dominio al apoderarse del cinturón de los medianos con un triunfo por decisión unánime sobre Dricus Du Plessis en la función UFC 319, realizada el sábado por la noche.

Con una sonrisa en el rostro, Chimaev (15-0) salió disparado de su esquina en el primer asalto y derribó a Du Plessis (23-3) en los primeros segundos. Lo mantuvo sobre su espalda durante casi todo el primer asalto.

A pesar del control en el suelo por parte de Chimaev, Du Plessis pudo evitar daños significativos en el primer episodio.

Chimaev continuó con derribos en el segundo y tercer round, y las habilidades de lucha de Chimaev hicieron mella en Du Plessis en el tercer asalto, donde Chimaev pudo asestar una serie de golpes mientras Du Plessis estaba encima suyo.

Chimaev continuó la lucha en el suelo sobre Du Plessis en el cuarto asalto.

Du Plessis mostró vida al final del quinto con un derribo e intentó una guillotina, pero fue demasiado tarde. Los tres jueces dictaminaron 50-44.

La UFC regresó a Chicago por primera vez en seis años, convirtiéndolo en el evento más lucrativo en el United Center.

La cartelera principal presentó dos codazos con giro que definieron los combates de Carlos Prates y Lerone Murphy en el primer asalto.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
