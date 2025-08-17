Khamzat Chimaev se apodera del cinturón mediano de la UFC

Chicago - Khamzat Chimaev continuó su dominio al apoderarse del cinturón de los medianos con un triunfo por decisión unánime sobre Dricus Du Plessis en la función UFC 319, realizada el sábado por la noche.

Con una sonrisa en el rostro, Chimaev (15-0) salió disparado de su esquina en el primer asalto y derribó a Du Plessis (23-3) en los primeros segundos. Lo mantuvo sobre su espalda durante casi todo el primer asalto.

A pesar del control en el suelo por parte de Chimaev, Du Plessis pudo evitar daños significativos en el primer episodio.

Chimaev continuó con derribos en el segundo y tercer round, y las habilidades de lucha de Chimaev hicieron mella en Du Plessis en el tercer asalto, donde Chimaev pudo asestar una serie de golpes mientras Du Plessis estaba encima suyo.

Chimaev continuó la lucha en el suelo sobre Du Plessis en el cuarto asalto.

Du Plessis mostró vida al final del quinto con un derribo e intentó una guillotina, pero fue demasiado tarde. Los tres jueces dictaminaron 50-44.

La UFC regresó a Chicago por primera vez en seis años, convirtiéndolo en el evento más lucrativo en el United Center.