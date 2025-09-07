Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Lotería
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
7 de septiembre de 2025
83°lluvia ligera
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La cadena ABC obviará cualquier abucheo a Donald Trump en la final del US Open

El presidente de Estados Unidos está presente en el duelo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

7 de septiembre de 2025 - 3:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - El presidente Donald Trump asistió al Abierto de Estados Unidos el domingo como invitado de Rolex, a pesar de la imposición de fuertes aranceles al país de origen del fabricante de relojes suizo y de que los organizadores buscan evitar que cualquier público que lo abuchee aparezca en la transmisión televisiva.

RELACIONADAS

El partido final comenzó, además, con media hora de retraso por medidas de seguridad.

Trump fue alguna vez un pilar del Abierto de Estados Unidos, pero no había asistido desde que fue abucheado ruidosamente en un partido de cuartos de final en septiembre de 2015, meses después de lanzar su primera campaña presidencial.

Trump ha centrado la mayor parte de sus viajes nacionales durante su segundo mandato en asistir a grandes eventos deportivos, en lugar de viajar para hacer anuncios políticos o dirigirse a los grandes mítines que tanto disfrutaba como candidato.

Debido a los controles de seguridad adicionales, la final masculina entre el español de 22 años, segundo cabeza de serie, Carlos Alcaraz, y el italiano de 24 años, primer cabeza de serie y actual campeón, Jannik Sinner, se retrasó media hora.

Trump lo ve desde la suite de Rolex, y su aceptación de la invitación se produce pocas semanas después de que el gobierno de Trump impusiera un enorme arancel del 39% a los productos suizos. El impuesto es más de dos veces y media mayor que el que acordó la administración Trump para los bienes de la Unión Europea exportados a Estados Unidos y casi cuatro veces mayor que el aplicado a las exportaciones británicas a Estados Unidos. Ha suscitado dudas sobre la capacidad de Suiza para competir con el bloque de 27 miembros con el que comparte frontera.

La Casa Blanca se negó a comentar sobre la aceptación de Trump de la invitación de un cliente corporativo al torneo, pero el presidente no ha tenido reparos en difuminar las fronteras entre las decisiones políticas y de política exterior y los esfuerzos por aumentar las ganancias de su empresa familiar.

Esto incluye la promoción incansable de los intereses en criptomonedas y las propiedades de golf de lujo que llevan su nombre en todo el país y el mundo. El viernes anunció que Estados Unidos aprovechará su turno como anfitrión de la cumbre del Grupo de los 20 en diciembre de 2026 para organizar el gran evento en el Trump National Doral, en el sur de Florida.

Cualquier reacción negativa a la presencia de Trump no se mostrará en la transmisión nacional de ABC, según la política habitual, según informa la Asociación de Tenis de Estados Unidos.

“Solicitamos regularmente a nuestros locutores que se abstengan de mostrar interrupciones fuera de la cancha”, declaró la organización en un comunicado.

A medida que las fuertes lluvias comenzaban a remitir casi por completo y una multitud de aficionados llegaba al partido, no se pudieron ver grandes protestas callejeras contra el presidente desde el Estadio Arthur Ashe.

Sin embargo, los asistentes también evitaron usar las gorras distintivas del presidente con el lema “Make America Great Again”.

Una aficionada al tenis de 58 años, originaria de Turín, Italia, vino desde su casa en el área de Boston para ver la final y comentó que, cuando compró una gorra del Abierto de Estados Unidos, eligió una de color fucsia para que no la confundieran con el color oscuro característico de las gorras MAGA.

Tags
Donald TrumpUS OpenTenis
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 7 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: