La cadena ABC obviará cualquier abucheo a Donald Trump en la final del US Open

Nueva York - El presidente Donald Trump asistió al Abierto de Estados Unidos el domingo como invitado de Rolex, a pesar de la imposición de fuertes aranceles al país de origen del fabricante de relojes suizo y de que los organizadores buscan evitar que cualquier público que lo abuchee aparezca en la transmisión televisiva.

El partido final comenzó, además, con media hora de retraso por medidas de seguridad.

Trump fue alguna vez un pilar del Abierto de Estados Unidos, pero no había asistido desde que fue abucheado ruidosamente en un partido de cuartos de final en septiembre de 2015, meses después de lanzar su primera campaña presidencial.

Trump ha centrado la mayor parte de sus viajes nacionales durante su segundo mandato en asistir a grandes eventos deportivos, en lugar de viajar para hacer anuncios políticos o dirigirse a los grandes mítines que tanto disfrutaba como candidato.

Debido a los controles de seguridad adicionales, la final masculina entre el español de 22 años, segundo cabeza de serie, Carlos Alcaraz, y el italiano de 24 años, primer cabeza de serie y actual campeón, Jannik Sinner, se retrasó media hora.

Trump lo ve desde la suite de Rolex, y su aceptación de la invitación se produce pocas semanas después de que el gobierno de Trump impusiera un enorme arancel del 39% a los productos suizos. El impuesto es más de dos veces y media mayor que el que acordó la administración Trump para los bienes de la Unión Europea exportados a Estados Unidos y casi cuatro veces mayor que el aplicado a las exportaciones británicas a Estados Unidos. Ha suscitado dudas sobre la capacidad de Suiza para competir con el bloque de 27 miembros con el que comparte frontera.

La Casa Blanca se negó a comentar sobre la aceptación de Trump de la invitación de un cliente corporativo al torneo, pero el presidente no ha tenido reparos en difuminar las fronteras entre las decisiones políticas y de política exterior y los esfuerzos por aumentar las ganancias de su empresa familiar.

Esto incluye la promoción incansable de los intereses en criptomonedas y las propiedades de golf de lujo que llevan su nombre en todo el país y el mundo. El viernes anunció que Estados Unidos aprovechará su turno como anfitrión de la cumbre del Grupo de los 20 en diciembre de 2026 para organizar el gran evento en el Trump National Doral, en el sur de Florida.

Cualquier reacción negativa a la presencia de Trump no se mostrará en la transmisión nacional de ABC, según la política habitual, según informa la Asociación de Tenis de Estados Unidos.

“Solicitamos regularmente a nuestros locutores que se abstengan de mostrar interrupciones fuera de la cancha”, declaró la organización en un comunicado.

A medida que las fuertes lluvias comenzaban a remitir casi por completo y una multitud de aficionados llegaba al partido, no se pudieron ver grandes protestas callejeras contra el presidente desde el Estadio Arthur Ashe.

Sin embargo, los asistentes también evitaron usar las gorras distintivas del presidente con el lema “Make America Great Again”.