La euforia por la medalla de oro alcanzada por la vallista puertorriqueña Jasmine Camacho-Quinn en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 llevó al gobernador Pedro Pierluisi a afirmar esta semana, durante el recibimiento de la atleta en la isla, que hay que continuar invirtiendo en el deporte de alto rendimiento.

Al menos en la Legislatura, este año han surgido movimientos tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado hacia esos fines, pero eso no ha resultado en la aprobación de un proyecto que convertiría en ley -de forma permanente- la aportación económica para el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) y sus atletas.

“Aquí la potestad la tiene el gobernador, que es el que maneja el presupuesto del país. El deporte une a las comunidades. ¿Cómo podemos desarrollar más atletas como Jasmine, como los peloteros Roberto Alomar y Roberto Clemente? Invirtiendo en facilidades deportivas. Si pasas por los barrios y comunidades, las instalaciones deportivas están deterioradas y obsoletas”, denunció el representante popular Eladio “Layito” Cardona, presidente de la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara.

PUBLICIDAD

De hecho, la Cámara radicó desde abril una Resolución Conjunta (R.C. de la C. 74) para que se extienda hasta 2024 los $8 millones anuales que debía recibir el Copur desde que en 2013 el entonces gobernador Alejandro García Padilla firmó otra resolución, que aumentaba la asignación de manera escalonada desde los $3.8 millones.

El pasado 28 de abril, la Cámara rindió un informe positivo sobre la R.C. de la C. 74.

Pero, con el paso del tiempo, agravada la situación fiscal del país, el Copur se ha visto desprovisto de esa asignación de fondos. En algunos años, el Copur ha recibido solo una parte de esos $8 millones. Otro de los señalamientos realizados por la presidenta del Copur, Sara Rosario, es que no existe una fecha concreta para la entrega de los fondos, por lo que el organismo opera bajo la incertidumbre de, si en efecto, recibirán el dinero.

La última asignación recibida por el Copur fue el pasado mes de junio, de unos $4 millones, cuando ya el trabajo de preparación de los atletas, antes y durante la pandemia, estaba realizado.

“Yo me reuní con la presidenta del Copur, Sara Rosario, y le dije que voy a ser su mano amiga. Estoy tocando puertas tanto con el presidente de la Comisión de Hacienda (representante Jesús Santa), como con el presidente de la Cámara de Representantes (Rafael “Tatito” Hernández) para asegurar que ese dinero llegue al Copur y también para el Albergue Olímpico. Hay muchos líderes recreativos que tenemos que darle la mano también. Hay mucha gente que quiere cooperar, pero el gobierno no le da las herramientas para que puedan trabajar en las comunidades”, agregó Cardona, representante por el Distrito 16.

PUBLICIDAD

Movida del Senado

El Senado, a su vez, radicó en mayo un proyecto que pretende convertir en ley la asignación de fondos a entidades deportivas como el Copur, y otras, en lugar de seguir dependiendo de resoluciones conjuntas. En concreto, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, radicó en mayo el Proyecto 426 que propone la Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo del Deporte Puertorriqueño, que reemplazaría el sistema de aportaciones al deporte mediante resoluciones conjuntas que ha existido desde el 1985.

Cardona destacó que en lugar de los $8 millones que la Cámara pidió extender hasta 2024 en su Resolución Conjunta, el proyecto de ley del Senado pretende que la asignación al Copur se aumente de forma permanente hasta $10 millones anuales. Según Cardona, el proyecto del Senado se ha aguantado debido a que se tendría que identificar de dónde se sacarían esos dos millones adicionales.

El Nuevo Día intentó comunicarse con el senador popular Albert Torrres, quien preside la Comisión de Deportes del Senado, pero los intentos resultaron infructuosos.

“Quisiera que fueran aumentándole aún más todavía. El deporte es fundamental en el país. Hay que trabajar en las escuelas con el deporte a nivel elemental, involucrar a los maestros de educación física, hacer justas escolares. Tenemos que empezar a trabajar. Con $30 millones que se le asigna al Departamento de Recreación y Deportes (DRD) de presupuesto, definitivamente no podemos”, dijo Cardona.

“Si se bota dinero en otras cosas que no son esenciales para el país, y se buscan fondos federales y se pierden porque no los utilizan, ¿por qué no los podemos usar para el deporte?”, cuestionó el legislador.

PUBLICIDAD

Los fondos para asistir al deporte de alto rendimiento del Copur, al igual que en el pasado, saldrían de los recaudos de la Lotería de Puerto Rico y la Lotería Electrónica, indicó en mayo Dalmau.

Cardona dijo que en su reunión con la presidenta del Copur, Rosario le dejó saber su preocupación por la tardanza conque llegan los fondos usualmente.

“Sí, mayormente esa es (la preocupación), que el desembolso del Departamento de Hacienda llega tarde. Cuando ella se reunió conmigo, le dije ‘quisiera conseguirte más que eso’. Rápido hablé con el presidente de la Cámara, y con Jesús Santa, el presidente de la Comisión (de Hacienda) para ver de qué forma podemos sacar el dinero, y si no se pudiera más, que esos $8 millones lleguen lo más pronto posible a las manos del Copur para que ellos puedan ir trabajando”.

Debido a los atrasos provocados por la pandemia de COVID-19 desde marzo de 2020, no solo se aplazaron los Juegos Olímpicos, sino que se afectaron los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, que serán en San Salvador en 2023. Por lo tanto, tan pronto como en 2022 comenzarán los procesos clasificatorios en los distintos deportes y los atletas deben comenzar sus entrenamientos y preparación para el próximo ciclo olímpico, que concluye en solo tres años con los Juegos de París 2024.