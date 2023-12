San Germán - La decisión del decatleta puertorriqueño Ayden Owens-Delerme de entrenar en Puerto Rico mientras consigue su clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024 ha supuesto un reto para el deportista y para todos los profesionales y organismos involucrados en su preparación.

Una de ellas es la terapista deportiva Daylin Chacón, que asiste al campeón del decatlón de la NCAA en el 2022 en su proceso de recuperación de su rodilla izquierda y en sus estiramientos en cada una de sus entrenamientos.

“Ha sido un gran reto porque aunque he trabajado con atletas de este nivel, estamos hablando de una persona que hace 10 eventos, por lo que hay que incluir un poquito de cada cosa en la rehabilitación. Son movimientos y técnicas que uno tiene que aprender. Así que es un reto bien grande tratar de llevarlo a su 100% y mantenerlo para que pueda entonces ejecutar bien”, reconoció Chacón durante un entrenamiento que tuvo Owens-Delerme en la pista del recinto de San Germán de la Universidad Interamericana en la que El Nuevo Día estuvo presente.

Ese día, Chacón llegó para ayudar con los estiramientos al deportista que obtuvo un cuarto lugar en el Campeonato Mundial de Atletismo Oregon 2022. La profesional llevó una camilla en la que atendió a Owens-Delerme. Luego se quedó para ayudarlo en los estiramientos finales.

Chacón expuso que aunque ha sido retante atender al decatleta, se ha disfrutado el proceso por todo lo que ha aprendido. Conocimiento que sabe que podrá aplicar con otros deportistas.

“Me gusta esto, he aprendido mucho. Su entrenador (el olímpico estadounidense Lawrence “LoJo” Johnson) me encanta, porque sabe mucho de lo que son las técnicas de los eventos y uno siempre está mirando, aprendiendo, para que cuando haya que hacer la rehabilitación, llevarlo al movimiento correcto que él necesita. Así que he aprendido mucho y seguiré aprendiendo”, dijo Chacón.

“Ahora yo estoy trabajando con niños en la Escuela del Albergue Olímpico, así que todo lo que yo pueda aprender aquí, si lo puedo transmitir a los niños que están en pleno desarrollo. Esto sería un éxito para mí y para los atletas jóvenes”, puntualizó.