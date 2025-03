El 16 veces campeón mundial John Cena sorprendió el sábado al mundo de la lucha libre al “venderle el alma” a The Rock , traicionando al vigente monarca indiscutido Cody Rhodes , posterior al desenlace final del evento Elimination Chamber de la WWE , que se llevó a cabo en el Rogers Centre de Toronto, Canadá.

Cuando acabó el combate, Rhodes entró al cuadrilátero para un cara a cara con Cena rumbo a su combate en abril. Fue entonces cuando The Rock en su personaje “ The Final Boss ” irrumpió la escena entre ambos, exigiéndole respuestas a Rhodes sobre si se uniría a su persona, de una conversación entre los dos luchadores la semana pasada en SmackDown .

Rhodes, no obstante, rechazó la misma, dando paso a que Cena sí respondiera el llamado de The Rock. Acto seguido, Cena agradió a “The American Nightmare”, con la ayuda también del rapero Travis Scott.